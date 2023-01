3 Kochbücher mit Rezepten für den schmalen Geldbeutel

Von: Jessica Bradley

Seit einiger Zeit sind die Kosten für Haushalte explodiert und Einkaufen teilweise zum Luxus geworden. Mit diesen einfachen Kochbüchern gelingen Ihnen kostengünstige Rezepte.

Vielen Menschen in Deutschland geht es ähnlich, die Kosten für die Lebenserhaltung und Energie sind rasant in die Höhe geschossen. Eine kleine Liste von Kochbüchern, die dem Geldbeutel schmeicheln, sollen Ihnen helfend unter die Arme greifen.

Lecker mit Lidl: 70 schnelle und günstige Rezepte mit Lidl-Produkte

Cover „Lecker mit Lidl“ Patrick Rosenthal © riva Verlag

Lidl hat seit einiger Zeit auch kostengünstige vegane Ersatzprodukte im Angebot. Deshalb lohnt es sich für viele Menschen hier mal zu stöbern.

Mit Lebensmitteln vom Discounter lecker und vielfältig kochen und dabei auch noch jede Menge Geld sparen? Kein Problem! Der Foodblogger Patrick Rosenthal zeigt in diesem opulent bebilderten Buch, wie Sie mit günstigen Produkten von Lidl raffinierte und köstliche Gerichte zaubern können. Wraps mit Hummus und Gemüse, warmer Bratkartoffelsalat mit Rostbratwürstchen, Ravioli-Auflauf, Nuss-Nougat-Eistorte oder Overnight Oats mit Mango – für die 70 Rezepte in diesem Buch benötigen Sie nur Produkte, die es bei Lidl zu kaufen gibt. Dabei sparen Sie nicht nur Geld, sondern gleich zweimal Zeit: erst beim Einkaufen, dann beim Kochen. Denn alle Gerichte lassen sich schnell und ohne viel Aufwand zubereiten. Unabhängig recherchiert, nicht vom Hersteller beeinflusst.

Lecker mit Lidl: 70 schnelle und günstige Rezepte mit Lidl-Produkte 2019, Riva Verlag, ISBN 13-978-3-742-31079-8 Preis: Taschenbuch 14,99 €, Ebook 11,99 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Happy Singleküche: Koch dich rest(e)los glücklich

Cover „Happy Single Küche“ Ira König © GU

So viele Single-Haushalte wie zurzeit gab es selten in Deutschland. Doch wie koche ich, ohne viel zu verschwenden, was ins Portemonnaie geht? Hier sind Tipps und Rezepte, die Ihnen weiterhelfen.

Jung, hungrig, ledig sucht … das passende Kochbuch! Die GU Happy Singleküche präsentiert über 80 neue Single-Rezepte für Koch-Solisten. Perfekt für den Ein-Personen-Haushalt, blitzschnell nach-gekocht und unglaublich lecker.

Happy Singleküche: Koch dich rest(e)los glücklich 2019, GU, ISBN 13-978-3-833-86882-5 Preis: gebundenes Buch 9,99 €, Ebook 8,99 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Mach´ Rest!: Die bunte Resteküche

Cover „Mach‘ Rest“ © jaja Verlag

Jeder kennt es, man hat lecker gekocht und es bleiben doch noch ein paar Möhren, zwei Kartoffeln und der restliche Rukola übrig. Diese Broschüre zeigt Ihnen, was Sie daraus noch zaubern können. Ich selbst habe mittlerweile ein Feingefühl dafür entwickelt, auch durch solche Anregungen.

„Was mit den übrigen Möhren, dem Rest-Rucola oder den braunen Bananen machen? Wegschmeißen? Auf keinen Fall! Mach´Rest und zaubere aus deinen Resten leckere und einfache Gerichte.“ so die Comiczeichnerin und Illustratorin Johanna Zabojnik-Ihla, die mit „Mach´ Rest“ ihr zweites Rezepteheft im Jaja Verlag verlegt. Einfach und witzig illustriert sie die Zutaten, macht aus den Anleitungen übersichtliche Schaubilder, ja, und dem Leser Appetit.

Mach´ Rest!: Die bunte Resteküche 2018, Jaja Verlag; ISBN 13-978-3-946-64256-5 Preis: Broschüre 5 €, Seitenzahl 16 Hier bestellen