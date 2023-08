Kinderbuchautorin Kirsten Boie wird Schirmherrin für die „Lesetüte“

Von: Anne Hund

Sie zählt zu den bedeutendsten und beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen in Deutschland – und wird nun auch Schirmherrin für ein besonderes Projekt.

In vielen Kinder- und Jugendzimmern findet sich im Regal bestimmt eines ihrer Bücher: Die Hamburger Erfolgsautorin Kirsten Boie („Sommerby“, „Möwenweg“) wird Schirmherrin für das Projekt „Lesetüte“. Das berichtete Deutschlandfunk Kultur am 29. August.

Aktion „Lesetüte“ soll Kindern Spaß am Lesen vermitteln

„Die Aktion ‚Lesetüte‘ möchte bereits bei den Schulanfänger*innen die Lust am Lesen wecken und Eltern auf die Bedeutung des Lesens und Vorlesens aufmerksam machen“, teilt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zu der Aktion auf seiner Website mit. Kinder sollten möglichst von Anfang an erfahren, dass der Umgang mit Büchern etwas Wertvolles sei und dass Bücher über die Wissensvermittlung hinaus spannend und lustig seien und neugierig machten. Dies gelingt Kirsten Boie beispielsweise mit ihrem eigenen Buch „Gangster müssen clever sein“ sehr gut.

Schriftstellerin und Autorin Kirsten Boie bei einer Lesung in einer Hamburger Schule (Archivbild) © Stephan Wallocha/Imago

Dem Börsenverein zufolge seien allein in diesem Jahr 135.000 Lesetüten verteilt worden, heißt es in dem Beitrag auf deutschlandfunkkultur.de – und damit so viele wie noch nie zuvor. Die Tüten mit einem Erstlesebuch würden von den Erstklässlern des laufenden Schuljahres gestaltet und im Herbst ihren Nachfolgern übergeben. Hier haben wir pädagogisch wertvolle Bücher für Kinder ab 10 Jahren zusammengestellt.

Kirsten Boie und ihre beliebten Kinder- und Jugendbücher

Kirsten Boie gilt als einer der beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Ob das Kinderbuch „Manchmal ist Jonas ein Löwe“, in dem die Autorin einfühlsam davon erzählt, wie es ist, der Jüngste in der Familie zu sein oder „Das Ausgleichskind“, das sich an Kinder im Lesealter von zehn Jahren richtet: Die Bandbreite an ihren insgesamt mehr als einhundert Büchern für Kinder und Jugendliche ist enorm. Zu den bekanntesten Kinderbüchern der 1950 in Hamburg geborenen Schriftstellerin zählt unter anderem „Der kleine Ritter Trenk“ und „Wir Kinder aus dem Möwenweg“.

Noch auf der Suche nach Lesestoff für (werdende) Erstklässler? Tipps, welche Bücher sich auch perfekt zur Einschulung eignen.