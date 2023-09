„Liebes Kind“-Buchverfilmung als Mini-Serie auf Netflix

Ab 7. September auf Netflix: Die sechsteilige Miniserie „Liebes Kind“, basierend auf Romy Hausmanns Bestsellerroman.

Die spannende Handlung wurde von der Hauptautorin Isabel Kleefeld und Julian Pörksen, basierend auf Romy Hausmanns Bestsellerroman, entwickelt. Beide führen auch Regie, während Justus von Dohnányi (bekannt aus Tatort) und Julika Jenkins (bekannt aus Dark) Teil eines herausragenden Ensembles sind.

Weitere aktuelle Buch-Verfilmungen sind u.a. mit Sebastian Fitzeks „Die Therapie“ und Katja Brandis „Woodwalker“ geplant.

Romy Hausmann „Liebes Kind“: Über das Buch

Lena und ihre beiden Kinder, Hannah und Jonathan, führen ein isoliertes Leben in einem hochgesicherten Haus. Der Vater kontrolliert alles und legt strenge Regeln fest, die nicht nur die Mahlzeiten, sondern auch Toilettengänge und Lernzeiten minutengenau festlegen. Sauberkeit ist ein weiteres Gebot: Sobald der Vater den Raum betritt, müssen sich alle aufstellen und ihre Hände vorzeigen, die Nägel müssen sauber sein und es darf nichts in der Hand versteckt werden, was sie selbst oder andere verletzen könnte. Das ist die Regel.

Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Der Vater versorgt seine Familie mit Nahrung, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder eine Mutter haben – koste es, was es wolle.

Romy Hausmann „Liebes Kind“: Fazit

Der Schreibstil mit seinen wechselnden Perspektiven ist sehr lebendig, ansprechend und rund. Dieser Thriller kann jedem ans Herz gelegt werden, der gerne psychologische Spannungsliteratur liest, einschließlich derjenigen, die es nicht so blutig mögen, da die Autorin recht sparsam mit brachialer Gewalt umgeht.

Romy Hausmann „Liebes Kind“ 2020, dtv, ISBN 13-978-3-423-21836-8 Preis: Taschenbuch 10,95 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format)

Romy Hausmann

Romy Hausmann, geboren im Jahr 1981, erlangte im Jahr 2019 mit ihrem ersten Thriller „Liebes Kind“ sofort Anerkennung in der deutschen Spannungsliteratur, indem sie die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste eroberte. Im Jahr 2020 folgte ihr zweiter Bestseller „Marta schläft“. Ihre Bücher wurden in 26 Ländern übersetzt und die Filmrechte erfolgreich verkauft. Romy Hausmann lebt gemeinsam mit ihrer Familie in einem abgeschiedenen Waldhaus in der Nähe von Stuttgart. Auch ihr dritter Thriller „Perfect Day“ erreichte direkt nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 den zweiten Platz auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.