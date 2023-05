Aus BookTok-Hit wird Film: „It Ends With Us” von Colleen Hoover

Von: Sven Trautwein

Der BookTok-Bestseller „It Ends With Us“ von Colleen Hoover wird zum Film. Kürzlich wurde bekannt, wer in dem Streifen eine Rolle spielt.

Buchempfehlungen auf TikTok unter dem Hashtag #BookTok sind mittlerweile alles andere als eine Randerscheinung. Es werden so auch herzallerliebste Dekoideen präsentiert, wie etwa die Mini-Books. Kürzlich konnte dieser Bereich 100-Milliarden-Aufrufe verzeichnen. Schaut man sich die Empfehlungen im In- und Ausland an, kommt man an der Autorin Colleen Hoover nicht vorbei. Ihr Buch „It Ends With us“ (Dt. „Nur noch ein einziges Mal“ – werblicher Link) ist eines der beliebtesten bei BookTok und stand über 90 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times. Auch in Deutschland ist es ein Bestseller. Nun soll es verfilmt werden.

In einem Instagram-Video teilte die Autorin Colleen Hoover mit, dass Blake Lively und Justin Baldoni die Charaktere Lily und Ryle aus dem Liebesroman „It Ends With Us“ spielen werden. Justin Baldoni wird sowohl Darsteller als auch Regisseur und Produzent mit seinem eigenen Studio sein. Nach einem Bericht im The Hollywood Reporter war Baldoni 2019 auf das 2016 in Amerika erschienene Buch aufmerksam geworden und hatte sich die Rechte an einer möglichen Verfilmung gesichert. Seitdem arbeiten er und die Autorin eng an dem Skript für die Umsetzung.

Colleen Hoover „It Ends With Us“: Mega-Erfolg auf TikTok

Colleen Hoovers „It Ends With us“ wird verfilmt (Symbolbild) © Cavan Images / Imago / dtv

Der Liebesroman erschien 2016 und wurde fünf Jahre später zu einem riesigen Erfolg auf TikTok. Mit mehr als 2 Milliarden Aufrufen unter dem Buchtitel, ist es eines der erfolgreichsten auf der Plattform.

Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle – überaus attraktiv, überaus wohlhabend und überaus erfolgreich. Vergessen scheint Lilys schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe, der gegenüber von Lily squattete – bis ihr Vater die beiden erwischte und Atlas von heute auf morgen verschwand. Und dann steht Atlas auf einmal vor ihr. Als Ryle von ihrer gemeinsamen Vorgeschichte erfährt, weckt dies seine Eifersucht …

Wann die Dreharbeiten beginnen, ist derzeit noch offen.

Colleen Hoover „Nur noch ein einziges Mal“ Originaltitel: It Ends With Us 2017 dtv, ISBN-13 978-3-423-43283-2 Preis: Taschenbuch 12,95 €, E-Book 9,99 €, 416 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Was verbirgt sich hinter dem Phänomen #BookTok? Auch diese drei Buchtitel werden auf TikTok gerade hoch gelobt.