Uni-Kurs: Taylor Swifts Werk soll Lust auf englische Literatur machen

Taylor Swift hat mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft. Nun soll ihr Werk Studenten den Zugang zu englischer Literatur erleichtern.

Die Konzerte der amerikanischen Künstlerin Taylor Swift sind stets in Windeseile ausverkauft. Millionen verkaufte Tonträger und ein kürzlich gehyptes Buch, das vermeintlich ihre Biografie sein soll, sprechen für eine große Fangemeinde. An der Universität von Gent haben Studenten ab Herbst die Möglichkeit, Swifts Werk nach Parallelen zu Klassikern von Shakespeare und Chaucer zu untersuchen. Auch hier scheint der Zustrom an Interessierten ungebrochen.

+ Die Werke der Künstlerin Taylor Swift sollen den Zugang zu englischen Klassikern erleichtern. © Sam Greene/The Enquirer/USA TODAY Network/Imago

Der Guardian berichtete, dass der angebotene Literaturkurs die Parallelen zwischen Klassikern der englischen Literatur – darunter Werke von William Shakespeare, Geoffrey Chaucer und Charlotte Brontë – und Taylor Swift herausarbeiten solle. Die Idee zu dem Wahlkurs hatte Professorin Elly McCausland, da ihr selbst immer wieder Gemeinsamkeiten aufgefallen waren.

Kurz nach Bekanntgabe des Wahlkurses sei ihr E-Mail-Postfach übergelaufen, schreibt der Guardian. Noch nie hätte sie in so kurzer Zeit so viele E-Mails von interessierten Studenten bekommen, die an einem ihrer Kurse teilnehmen wollten. Zudem hätten sich auch viele Außenstehende gemeldet, die unbedingt zuhören wollten.

Unikurs mit dem Titel „Literatur: Taylor‘s Version“

Der Unikurs, der den Titel „Literatur: Taylor‘s Version“ trägt, soll als Sprungbrett zur Literaturvermittlung verstanden werden. Es gehe um die Erforschung der Klassiker aus dem 14. Jahrhundert bis hin zu Margaret Atwoods Version von „Hexensaat“, in dem sie sich den Stoff von Shakespeares „The Tempest“ vornimmt.

Shakespeare spricht in gewisser Weise die gleichen Fragen an wie Taylor Swift heute, was verrückt erscheint. Aber er tut es.

Ein Beispiel hierfür ist der Song „The Great War“ von Taylor Swift, der McCausland an Sylvia Plaths Gedicht „Daddy“ erinnert, in dem auf eindrückliche Weise Krieg und Schlacht als Mittel zur Veranschaulichung von Schmerz genutzt werden. Andererseits erinnert „Mad Woman“ und die darin erzählte Geschichte über das Patriarchat und psychische Gesundheit an Charlotte Perkins Gilmans Kurzgeschichte „The Yellow Wallpaper“, schreibt der Spiegel in Anlehnung an den Artikel im Guardian.

Auch andere Universitäten bedienten sich an den Werken von Taylor Swift. So konnten 2022 Studenten an der New York University sich in einem Kurs „Anziehungskraft und Abneigung“ mit Taylor Swift auseinandersetzen. Der Kurs sei sowohl für eingefleischte Swift-Fans, sowie für alle, die nichts mit den Werken der Künstlerin anfangen können, geeignet und akademisch fundiert.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.

