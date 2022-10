Annie Ernaux erhält den Nobelpreis für Literatur

Von: Sven Trautwein

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, aufgenommen vor einer Lesung auf der Lit. Cologne.

Der wichtigste Literaturpreis wurde verliehen. Die Augen blicken Richtung Stockholm. Und der Nobelpreis für Literatur geht an eine Frau.

Stockholm – Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Das gab die für den Preis zuständige Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Annie Ernaux wurde 1940 in Lillebonne geboren. Ihre Bücher zeichnen sich durch einen vorwiegend autobiografischen Stil aus. Auf Deutsch erschienen zuletzt „Das andere Mädchen“ und „Das Ereignis“ (werblicher Link). In der Presse gilt sie als eine der prägendsten Stimmen der französischen Gegenwartsliteratur. Ihren ersten autobiografischen Roman „Les Amorides Vides“ veröffentlichte sie 1974. Insgesamt schrieb sie mehr als 20 Bücher.

Annie Ernau: Ihre Romane

Die Romane von Annie Ernaux, die auf Deutsch erschienen sind:

Erinnerung eines Mädchens

Die Scham

Der Platz

Eine Frau

Die Jahre

Das Ereignis

Das andere Mädchen

Es entstanden über die Jahre drei Verfilmungen ihrer Werke.

Folgende Auszeichnungen und Preise erhielt Annie Ernaux:

Prix Renaudot 1984 für La Place

Prix Marguerite-Duras 2008 für Les Années

Prix François-Mauriac de la région Aquitaine 2008 für Les Années

Prix de la langue française 2008 für ihr Gesamtwerk

Doctor honoris causa an der Université de Cergy-Pontoise, 2014

Premio Feronia-Città di Fiano 2014, Ehrung als eine fremdsprachige Autorin, für La Place

Premio Strega Europeo 2016 für Les Années und für die italienische Übersetzung durch Lorenzo Flabbi

Prix Marguerite-Yourcenar 2017 der Société civile des auteurs multimédia (Scam) für ihr Gesamtwerk, [46] dotiert mit 8000 €

dotiert mit 8000 € „Premio Ernest Hemingway di Lignano Sabbiadoro„, 2018, 34. Jahrgang, für ihr Gesamtwerk

Premio Gregor von Rezzori, 2019, für Una Donna

Premio Formentor de las Letras, 2019

Prix de l’Académie de Berlin, 2019

Würth-Preis für Europäische Literatur, 2022

Nobelpreis für Literatur, 2022