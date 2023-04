Drei spannende Lokalkrimis aus der ehemaligen Hauptstadt Bonn

Von: Jessica Bradley

Lokal-Krimis erfreuen sich großer Beliebtheit. Einen spannenden Fall in der eigenen Region zu verfolgen und Orte zu erkennen, macht beim Lesen doppelt so viel Spaß.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wenn der Täter durch eine versteckte, schmale Gasse verschwindet und man beim nächsten Einkauf an eben dieser Gasse vorbeikommt, hat man das Gefühl mitten drin zu sein. Das macht u.a. den Charme von lokalen Geschichten aus, insbesondere wenn es sich um spannende Krimis oder Thriller handelt.

Spannende Verstrickungen und eine zweifelhafte Suche nach dem Motiv. Mit sympathischen Charakteren und einem flüssigen Schreibstil.

Ein Wellness-Hotel mitten im Wald. Ruhe, Entspannung und Entschleunigung pur. Ausgerechnet in dieser Idylle am äußersten Zipfel von Beuel finden Spaziergänger eine Frauenleiche. KHK Willi Wipperfürth und sein Team werden an den Fundort gerufen. Bei der Toten handelt es sich um die seit ein paar Tagen vermisste Frau eines wohlhabenden Geschäftsmannes aus Bad Godesberg ...