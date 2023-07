Bücher für Männer, die nicht gerne lesen – vier kurzweilige Empfehlungen

Von: Sven Trautwein

Voltaire soll einmal „Lesen stärkt die Seele“ gesagt haben. Und es gibt Bücher, die auch Lesemuffel hinter dem Ofen hervorlocken.

Viele Männer zögern, ein Buch zur Hand zu nehmen. Sie befürchten, dass das Lesen abstrakt, anstrengend und sogar mühsam ist. Natürlich lesen die meisten Menschen nicht gerne Schullektüre oder wissenschaftliche Texte an der Universität. Und komplexe, umfangreiche Werke wie Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ möchte man freiwillig wirklich niemandem zumuten. Denn sich durch Sätze und Seiten zu quälen, die völlig überfordernd oder fast unlesbar sind, bringt einen nicht weiter. Wir haben Ihnen hier vier individuelle Empfehlungen für Lesemuffel zusammengestellt.

Leicht verdauliche Lektüre: Bücher für Lesemuffel

Denn es gibt einige Bücher, die Spaß beim Lesen machen und den Zugang zur Literatur ermöglichen. Abseits von Grillbüchern oder Elternratgebern, die man nur am Vatertag hervorholt: Lesen kann Spaß machen und vielleicht ist mit diesen vier subjektiven Buchempfehlungen ein Anfang gemacht, um Sie auf der Suche nach weiteren spannenden Texten zu begleiten.

Buchempfehlungen: Heinz Strunk „Der goldene Handschuh“

Fritz Honka, ein minderbemittelter Frauenmörder aus der Unterschicht, erlangte 1976 schaurige Berühmtheit. Seine Opfer nahm er aus der Hamburger Kneipe «Zum Goldenen Handschuh» mit. Strunks Roman taucht tief ein in die dunkle Welt von Kiez, Tresen, Abbruchquartier, deren Bewohnern das mitleidlose Leben alles Menschliche zu rauben droht.

Wenn Sie ein Fan von True-Crime-Serien sind, sollten Sie unbedingt zu diesem Buch greifen und nicht unbedingt den Film dazu ansehen. Denn nirgendwo, auch nicht in einer Serie, werden menschliche Abgründe so schonungslos thematisiert wie in „Der goldene Handschuh“. Der vielseitige Heinz Strunk taucht in diesem Roman, seinem ersten nicht autobiografischen Werk, tief in die düstere Unterwelt und Nachtszene Hamburgs ein. Somit eine klare Empfehlung für alle Lesemuffel. Kürzlich veröffentlichte Heinz Strunk einen Erzählband mit dem Titel „Der gelbe Elefant“ – für alle, die lieber Kurzgeschichten lesen. Mit „Ein Sommer in Niendorf“ stand er auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.

Heinz Strunk „Der goldene Handschuh“ 2017 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-27127-4 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 256 Seiten (abweichend vom Format)

Benjamin von Stuckrad-Barre „Nüchtern am Weltnichtrauchertag“

Wie sieht das Leben aus, wenn man nicht mehr trinken darf? Was erlebt man, wenn man zum Wasser greift, während die anderen sich auf ihre ganz individuellen Berauschungspfade begeben? Was hat einem die Nacht dann noch zu bieten?

Es bleibt selten bei einem Glas. Und in unserer Gesellschaft gehört man nicht wirklich dazu, wenn man nicht trinkt. Es ist eher die Ausnahme, wenn man sich dem totalen Rausch verweigert und stattdessen beim Wasser bleibt, während sich alle anderen um einen herum hemmungslos betrinken. Benjamin von Stuckrad-Barre wirft in seinem äußerst unterhaltsamen und kurzweiligen Buch „Nüchtern am Weltnichtrauchertag“ Fragen zum Thema Alkohol (und Rauchen) auf und stellt sich ihnen. Kürzlich sorgte Stuckrad-Barres Buch „Noch wach?“ für einen größeren Medienrummel.

Benjamin von Stuckrad-Barre „Nüchtern am Weltnichtrauchertag“ 2016 KiWi, ISBN-13 978-3-462-04960-2 Preis: gebunden 8 €, E-Book 7,99 €, 80 Seiten (abweichend vom Format)

Ernest Hemingway „Der alte Mann und das Meer“

Allein fährt der kubanische Fischer Santiago in einem kleinen Ruderboot aufs Meer. Vierundachtzig Tage hat er nichts gefangen. Sein junger Helfer wurde auf ein anderes Boot geschickt – der alte Mann sei vom Unglück verfolgt, sagen die Eltern. Doch nachdem Santiago wieder einen ganzen Tag lang umsonst gewartet hat, beißt ein sehr großer Fisch an und zieht ihn und das Boot hinaus aufs offene Meer. Ein ungleicher Kampf beginnt.

Eine solche Liste ohne ein Buch von Ernest Hemingway geht nicht. Die Geschichte des Kampfes eines Mannes mit der Welt in seiner reinsten Form ist nirgends so deutlich wie in „Der alte Mann und das Meer“. Ob als mitreißendes Abenteuerbuch oder als Metapher der Aussichtslosigkeit – egal wie, eine Empfehlung.

Ernest Hemingway 2012 Rowohlt, ISBN-13 978-3-498-03020-9 Preis: Gebunden 20 €, Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 160 Seiten (abweichend vom Format)

Zlatan Ibrahimović „Adrenalin“

Was macht den Fallrückzieher für einen Fußballspieler so besonders? Welche Bedeutung haben Tore für einen Stürmer, der auch mit über vierzig noch auf Weltklasseniveau kickt? Und welche Rolle spielen Trainer und Teamkollegen, Elfmeter und Verletzungen für jemanden, der sich schon so lange im Profisport behauptet?

In seiner autobiografischen Erzählung gewährt der legendäre „Gott des Fußballs“ intime Einblicke in seine persönliche Entwicklung im Laufe der Jahre – zu einem Mann, der vor allem vor sich selbst bestehen kann. Er hat seinen Platz sowohl auf dem Rasen als auch im Leben gefunden, eine Balance zwischen Adrenalin und Ruhe geschaffen. Dabei offenbart er auch die Ängste, die er vor der Zukunft hegt, neben seiner Stärke, Entschlossenheit und Tapferkeit.

Offener als je zuvor spricht der Torjäger über die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind: Rückschläge und Freiheit, Freundschaft, Liebe und Verlust. Das Buch steckt voller überraschender Enthüllungen und ist zugleich die fesselnde Essenz eines ereignisreichen (Fußballer-)Lebens. Auch für Männer, die nicht gerne lesen, eine spannende Autobiografie, die sie nicht so schnell aus der Hand legen werden.

Zlatan Ibrahimović „Adrenalin“ 2022 Piper, ISBN-13 978-3-89029-564-0 Preis. gebunden 22 €, 288 Seiten

