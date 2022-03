Max Bentow: „Die Puppenmacherin“ - schockierender Psycho-Thriller

Von: Jessica Bradley

Cover „Die Puppenmacherin“ von Max Bentow © Penguin Randomhouse Verlag

Ein Psycho-Thriller, der einem beim Lesen den Atem raubt. Der zweite Band der „Nils Trojan“ - Reihe ist ein regelrechter Granat für dauerhafte Gänsehaut. Mein Buchtipp.

Nachdem ich das Hörbuch des Psycho-Thrillers „Die Puppenmacherin“ gehört hatte, musste ich mir unweigerlich auch den ersten Band kaufen. Der Roman ist so spannend und atemberaubend geschrieben, dass ich unbedingt mehr vom Kommissar Trojan lesen möchte.

Keiner tötet wie er. Er wird nicht ruhen, bis er sie hat. Damit er endlich seinen Frieden findet

Max Bentow „Die Puppenmacherin“: Über das Buch

Dieser Satz, der auf der Website des Verlags das Buch bewirbt, macht nicht nur neugierig. Er deutet eine ungeheure Geschichte an und man wird von dem Ergebnis nicht enttäuscht. Wir erleben die Geschichte aus drei Perspektiven: Nils Trojan, dem Opfer und dem Täter. Hauptaugenmerk liegt hier allerdings auf Kommissar Trojan. Die traumatischen Erlebnisse, die er bei seinem ersten Fall, dem „Federmann“ erlebt hat, haben im zweiten Band weitere Auswirkungen. Eine Tatsache, die den Roman sehr realistisch erscheinen lässt. Das Buch ist definitiv nichts für schwache Nerven.

Max Bentow „Die Puppenmacherin“: Mein Fazit

Ich habe von Anfang an mitgerätselt wer wohl der Täter ist. Und der Twist am Ende hat mich positiv überrascht. Auch die Tatsache, dass die traumatischen Erlebnisse des letzten Falls, Kommissar Trojan noch mitnehmen, kamen positiv bei mir an. Es waren viele kleine Details, die den Roman „Die Puppenmacherin“ realistisch rüberbrachten. Zwischendurch musste ich mich tatsächlich daran erinnern, das Atmen nicht zu vergessen. Von meinem angebrannten Essen will ich gar nicht erst erzählen. Ein sehr spannender Psycho-Thriller, den ich nur empfehlen kann.

Max Bentow „Die Puppenmacherin“ 2014 Penguin Randomhouse Verlag, ISBN 13-978-3-442-48003-6 Preis: Taschenbuch 13,87€, EBook 9,99€, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Max Bentow

Der ehemalige Schauspieler Max Bentow hat mit seinem Debütroman „Der Federmann“ die Serie um den Kommissar Nils Trojan begonnen. Mittlerweile umfasst die Serie neun Bände. „Die Puppenmacherin“ ist Band zwei. Als Dramatiker erhielt Max Bentow viele Preise, seine Bücher sind alle Bestseller-Romane. Der Autor lebt in Berlin.

Max Bentow: Trojan-Serie in der richtigen Reihenfolge

„Der Federmann“

„Die Puppenmacherin“

„Die Totentänzerin“

„Das Hexenmädchen“

„Das Dornenkind“

„Der Traummacher“

„Der Schmetterlingsjunge“

„Der Mondscheinmann“

„Der Eisjunge“

