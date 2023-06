Leckere, schnelle Rezepte: Drei Kochbücher, die Lust auf den Süden machen

Kulinarisches

Südeuropäische Küche versprüht ein Lebensgefühl und eine Stimmung von Urlaub. Wir stellen drei neue Kochbücher vor.

Sommer, Urlaubszeit, Zeit zum Kochen. Vielleicht steht eine Reise in den Mittelmeerraum an, nach Frankreich oder Italien. Aber auch wer nicht in die Ferne schweift, kann mit dem richtigen Kochbuch eine kulinarische Reise unternehmen. Wir haben uns drei neue Kochbücher angesehen, die Appetit auf den Süden machen.

Ob kulinarische Reise nach Italien oder Frankreich – wir stellen Ihnen drei Kochbücher mit leckeren Rezepten vor.

Mediterrane Ernährung: Was bedeutet das?

Südeuropäische Küche wird oft mit mediterraner Ernährung gleichgesetzt, doch was bedeutet das genau? Die mediterrane Ernährung ist eine Ernährungsweise, die auf reichlichem Verzehr von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreideprodukten, Olivenöl, mäßigem Fischkonsum sowie einer moderaten oder geringen Aufnahme von Milchprodukten, Wein und Fleisch basiert. Sie basiert auf der Ernährung im Mittelmeerraum vor den 1960er Jahren und dient als Inspirationsquelle. Viele Rezepte aus dieser Region sind in das eine oder andere Kochbuch eingeflossen.

Italienische Küche: Domenico Gentile „Cucina della nonna“

Viele Restaurants bieten laut Domenico Genitle nur noch angepasste Rezepte an, die dem Massengeschmack gefallen wollen. So wäre die Großmutter des Autors sehr verwundert, was heutzutage auf den Tisch kommt. Sahne an der Soße? Nein, wirklich nicht. Das Buch bietet authentische, regionale Rezepte, die mit ihren frischen Zutaten viel wunderbarer schmecken. Allen, die in die italienische Küche eintauchen wollen, sei dieses Buch empfohlen.

Der Ruf der italienischen Küche ist legendär. Und jeder weiß, worauf er sich beim Besuch beim Italiener freuen kann. Aber authentisch sind diese Gerichte oft schon lange nicht mehr. Zu lange wurden sie den Vorstellungen von einer italienischen Küche für Millionen Touristen angepasst.

Domenico Gentile „Cucina della nonna“ 2023 Becker-Joest-Volk, ISBN-13 978-3-95453-290-2 Preis: Hardcover 28 €, 192 Seiten Hier bestellen!

Französischer Flair: „Bon Appetit!“ von Angèle Ferreux-Maeght

Auf Reisen nach San Francisco und nach Australien entwickelte die Angèle Ferreux-Maeght ihr Interesse für regionale Bioküche. Sie experimentierte mit gesunder Detox-Küche und eröffnete zwei Restaurants, die günstige vegane und glutenfreie Gerichte anbieten. Wer auf der Suche nach einem Kochbuch mit frischen und gesunden Rezepten, sowie französischem Flair ist, sollte hier zuschlagen.

Gut und gesund kochen, auch im Alltag – das geht! Angèle zeigt uns, wie aus wenigen Zutaten und mit geringem Aufwand vielseitige, leichte Gerichte entstehen. Gemüse spielt oft die Hauptrolle in ihren Rezepten, dazu kommen Zutaten, die man in jedem Supermarkt bekommen kann, und doch ist das Ergebnis immer wieder überraschend, abwechslungsreich und köstlich.

Angèle Ferreux-Maeght „Bon Appetit!“ 2023 Thorbecke, ISBN-13 978-3-7995-1977-9 Preis: Hardcover 26 €, 192 Seiten Hier bestellen!

Der Allrounder für Pasta: „Pasta von Alfabeto bis Ziti“ von Rachel Roddy

Erst ab September im Handel, aber unbedingt vorzumerken für alle, die sich für eine Kulturgeschichte rund um Pasta interessieren. Die 120 enthaltenen Rezepte machen zudem Lust aufs Nachkochen. Das Buch bietet einen Rundumschlag an Ideen für alle Jahreszeiten und Anlässe. Die Texte sind informativ. Es ist ein wunderbarer Einblick in die Welt der Pasta.

Entlang der vielfältigen Pastaformen verwebt Roddy Geschichtliches, Kulturelles und Alltägliches. Sie durchstreift Italien vom Norden bis in den Süden und entdeckt dabei die Welt der Pasta in all ihren Erscheinungsformen...

Rachel Roddy „Pasta von Alfabeto bis Ziti“ 2023 Antje Kunstmann, ISBN-13 978-3-95614-569-8 Preis: Hardcover 38 € Vorbestellbar!

