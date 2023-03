Sebastian Fitzek: Der Meister des Psychothrillers

Von: Sven Trautwein

Sebastian Fitzek, hier beim Literaturfestival des Vereins Erfurter Herbstlese, ist für seine Psycho-Thriller berühmt. © Viadata/Imago

Sebastian Fitzek hat ein Händchen für spannende Psychothriller, die Gänsehaut bei seinen Fans hervorrufen. Für Überraschungen ist er immer zu haben.

Der Schriftsteller und Journalist Sebastian David Fitzek wurde am 13. Oktober 1971 in Berlin geboren. Er wuchs mit seinen Eltern und einem sieben Jahre älteren Bruder in der Hauptstadt auf und gilt heute als einer der berühmtesten deutschen Autoren. Seine Psycho-Thriller wurden allesamt zu Bestsellern und teilweise sogar fürs Fernsehen oder Kino verfilmt. Ob Sebastian Fitzek von Beginn an Bücher schreiben wollte und wie er zu Psychothrillern kam, lesen Sie auf 24books.de.