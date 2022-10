MEMOBILD: Start-up aus Hamburg will bei DHDL punkten

Von: Sven Trautwein

Teilen

In der sechsten Folge von „Die Höhle der Löwen“ gibt es ein neues Start-up rund um Bücher. Kann sich „MEMOBILD“ aus Hamburg einen Investor sichern?

Nachdem es vergangenen Montag für Meminto Stories ohne Deal nach Hause gegangen ist, hofft das Hamburger Startup MEMOBILD in der neuen Folge von „Die Höhle der Löwen“ auf einen Investor.

MEMOBILD bei „Die Höhle der Löwen“: Darum geht‘s

Hakan und Melike Zirek mit ihrem Start-up MEMOBILD – Folge 115 © RTL / Frank W. Hempel

Hakan (27) und Melike (29) Zirek verewigen besondere Momente und bringen Bilder zum Sprechen. Mit dem Slogan „Deine Stimme. Dein Geschenk.“ wirbt das Start-up MEMOBILD mit dem perfekten Geschenk für jeden Anlass. Das erste Wort des eigenen Kindes, ein Geburtstags-Gruß von der Oma oder das JA-Wort vor dem Altar: Es gibt viele Situationen, die man für immer in Erinnerung behalten möchte.

Mit MEMOBILD soll das jetzt möglich sein, „denn wir glauben, dass es mindestens genauso schön sein kann, sich an eine Stimme zu erinnern wie an ein Gesicht“, so Hakan und Melike weiter: „Das MEMOBILD ist ein personalisiertes Poster, das individuell und einzigartig ist. Dafür benötige ich nur mein Smartphone, öffne die Handykamera, scanne den abgebildeten QR-Code und über den angezeigten Link auf dem Display kann ich nun die abgebildete Tonspur über mein Handy hören.

MEMOBILD: Mit wenigen Schritten zur Geschichte

„Um das MEMOBILD zu erstellen, benötigt es nur wenige Schritte: Sprachnachricht aufnehmen oder ein neues Audiofile hochladen, eine Überschrift für das Bild erstellen und eine Farbkombination auswählen. Es können auch Aufnahmen, die bereits existieren, hochgeladen und verewigt werden. Einige Tage später erhalten die Kund:innen ihr fertig ausgedrucktes MEMOBILD und auf Wunsch auch gerahmt nach Hause geliefert.

Um mit ihrem Unternehmen noch weiter wachsen zu können, benötigen die Geschwister 75.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile. Die neue Folge von „Die Höhle der Löwen“ wird am 3. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt.