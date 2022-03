„Das Netz der Spinne“ - Der blutige Thriller von Mike Omer

Von: Jessica Bradley

Ein Serienkiller der seinen Opfer kurz vor ihrem Tod ein Foto der Mordwaffe schickt, mit der sie anschließend getötet werden. Ein packender Thriller von Mike Omer. Mein Buchtipp.

Was wäre das für ein Gefühl wenn man wenige Minuten vor seinem Tod genau wüsste wie man sterben wird? So ergeht es den Opfern in Mike Omers Thriller „Das Netz der Spinne“. Schnell wird der Täter von den Medien als „Der Todesbote“ benannt. Und alle jungen Frauen in Glenmore Park leben in Angst und Schrecken, sobald ihr Smartphone eine neue Nachricht ankündigt.

Mike Omer „Das Netz der Spinne“: Über das Buch

Ein sehr aufregender Psycho-Thriller erwartet uns in „Das Netz der Spinne“. Eine junge Frau wird verscharrt an einem Teich gefunden. Was anfänglich noch für häusliche Gewalt gehalten wird, entpuppt sich bald als die Tat eines Serienkillers. Seine Beute: Junge, sehr schöne Frauen. Seine Methode: Er schickt ihnen 30 Minuten vor ihrem Tod eine Nachricht mit dem Bild der Waffe, mit der er sie umbringen wird. Wir erleben die Geschichte sowohl aus der Sicht der Ermittler, als auch die der Opfer und des Täters. Dennoch wird nie zu viel verraten und die Geschichte bleibt durchgehend spannend. Fun Fact: Zoe Bentley aus Mike Omers anderer Roman-Reihe bekommt einen Auftritt. Das wird die Fans der Reihe sicherlich freuen.

Mike Omer „Das Netz der Spinne“: Mein Fazit

Ich habe das Hörbuch gehört und habe ununterbrochen an der Stimme des Erzählers gehangen. Der Thriller „Das Netz der Spinne“ ist spannend von Anfang bis zum Ende. Man zittert mit den Opfer mit, sobald diese mitbekommen, dass sie die nächsten sind. Der Erzählstil hat mir sehr gut gefallen und auch das die Tötungsszenen nicht zu sehr aufgebauscht werden. Diese subtile Spannung erhöht auf jeden Fall den Puls. Ich habe glatt zwischendurch vergessen wo ich war und alles um mich herum ausgeblendet. Ein sehr empfehlenswerter Thriller für alle die starke Nerven haben.

Mike Omer „Das Netz der Spinne“ 2020 erschienen im Oleander Verlag, ISBN 13-978-2-496-70537-9 Preis: Taschenbuch 9,99€, EBook 4,49€, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Mike Omer

Der ehemalige Journalist und Spieleentwickler Mike Omer schreibt u.a. die „Zoe Bentley“ - und „Glenmore Park“ - Reihen. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder und 2 gefräßige Hunde. Der Autor schreibt gerne „True Crime“ Romane. Entweder aus der Sicht der Opfer oder der Täter.

