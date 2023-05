Mysteriöses Buch wird gehypt – ist es Taylor Swifts Biografie?

Von: Sven Trautwein

Ein unbekanntes Buch stürmt die amerikanischen Bestsellerlisten. Es wird gemunkelt, dass es sich um die Biografie von Taylor Swift handeln könnte.

Wie ein Buch ein Bestseller wird, verraten Verlagshäuser und -mitarbeiter nicht. Dies haben sie auch in den vergangenen Jahrzehnten so gehalten. Doch diese große Frage scheint jetzt geklärt: Bring Taylor-Swift-Fans dazu zu glauben, die Künstlerin hätte ein Buch geschrieben. Ein unbekanntes Buch ist nun dabei, die amerikanischen Bestsellerlisten zu stürmen. Doch ist das Buch wirklich von Taylor Swift?

„4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023“: Ist das Buch von Taylor Swift?

Die Ausnahmekünstlerin Taylor Swift absolviert eine große Stadiontour. Nun sorgt ein unbekanntes Buch für Spekulationen. © Nicole Hester/The Tennessean/USA TODAY Network/Imago

Fans hatten Hinweise gesammelt, wie die Washington Post und der Guardian berichten, die glauben machen, das Buch mit dem mehr als sperrigen Titel „4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023“ sei von der 33-jährigen Ausnahmekünstlerin. Swift sei schließlich dafür bekannt, ab und an Songs mit Easter Eggs (es kann ein versteckter Inhalt in Software, Filmen oder Videospielen sein) für ihre Fans zu versehen.

Autor unbekannt: Bekanntgabe am 13. Juni

Doch wirklich viel ist nicht bekannt über den Titel. Ein Autor ist nicht genannt. Doch die Swift-Fans waren sehr umtriebig und entwickelten einen solchen Hype um das Buch, das umgerechnet etwa 41 Euro kostet und in den US-Amazon-Bestsellerlisten kurzerhand auf Platz zwei kletterte. Bei der Buchhandelskette Barnes & Noble führte es sogar die Liste für Vorbestellungen an.

Woher kommen die Annahmen, das Buch sei die Biografie von Taylor Swift? Für die Fans ist dies sehr einfach zu erklären. Einem Bericht des Verlags Flatiron zufolge, soll der Autor am 13. Juni bekannt gegeben werden. Das Buch habe 544 Seiten, was schließlich in der Quersumme die 13 ergibt. Und 13 ist die offizielle Glückszahl der Sängerin. Laut Medienberichten soll die Künstlerin ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit „Dear Reader“ („Liebe Leser und Leserinnen“) angesprochen haben.

Biografie mit 40 Fotos von Taylor Swift: Nur vage Annahmen

Das Verlagshaus veröffentlichte in einem Dokument weitere Informationen zu dem Buch. Es bezeichnete es als Biografie oder Autobiografie und es enthalte rund 40 Fotos. Das Buch solle mit einer Startauflage von einer Million Exemplare am 9. Juli erscheinen. Das Erscheinungsdatum am 9. Juli ist für Fans ein Hinweis auf den Text ihres letzten Songs „Last Kiss“, der auf ihrem dritten Album „Speak Now“ erschien. Dem Verlagsdokument nach soll es eine Mischung aus der Biografie des Schauspielers Matthew Perry und „Reserve“ von Prinz Harry sein.

Nichts Genaues weiß man nicht. Doch wenn es die Biografie von Taylor Swift ist, reiht sie sich in die Liste der Prominenten-Biografien der letzten Monate ein. Da wären beispielsweise die Erinnerungen von Pamela Anderson, Paris Hilton oder von Britney Spears, bei deren Buch gerade die rechtlichen Fragen geklärt werden. Auf Seite der Musiker dürfte hier vor allem ein neues Buch über Amy Winehouse interessant sein, das im Laufe des Jahres erscheint. Lesenswert hingegen ist der Roman, den Tom Hanks vorgelegt hat und der auch von schwierigen Tagen am Set erzählt. In gewisser Weise ist das Buch auch ein wenig autobiografisch.

Buchhändler in Amerika sind der Meinung, dass es nicht das Buch der Musikerin ist. Durch ihre große Stadiontour sei die Zeit begrenzt, parallel auch noch eine Buchtour zu promoten. Laut Guardian könnte hinter dem mysteriösen 544-Seiten-Buch auch die K-Pop-Band BTS stecken. Jetzt heißt es, abwarten.