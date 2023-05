Jussi-Adler-Olsen-Thriller kommen als Neuauflage bei Netflix

Von: Sven Trautwein

Teilen

Nach erfolgreichen Verfilmungen ist eine Neuadaption der Thrillerreihe „Carl Mørck - Sonderdezernat Q“ für Netflix geplant.

Die erste Adaption der überaus erfolgreichen Romanreihe von Jussi Adler-Olsen entstand 2013 mit Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares in den Hauptrollen. „Erbarmen“ wurde als Erstes verfilmt, gefolgt von „Schändung“, „Erlösung“ und „Verachtung“. Die Serie wurde auch über die Grenzen Skandinaviens bekannt und kam bei Kritikern und Zuschauern sehr gut an. Nun plant Netflix eine Neuadaption der Thriller.

Jussi Adler-Olsen gehört zu den bekanntesten Thriller-Autoren Skandinaviens. Jetzt ist eine Neuauflage der Thrillerreihe „Carl Mørck - Sonderdezernat Q“ für Netflix geplant. © Horst Galuschka/Imago

Jussi Adler-Olsen „Erwartung“: Neuverfilmung mit neu besetzten Hauptrollen

2021 wurde die erfolgreiche Filmreihe mit „Erwartung“ fortgesetzt. Jedoch kam die Umbesetzung der Hauptrollen bei Fans der Reihe und in den Kritiken nicht gut weg. Hier darf gespannt auf die für 2024 angekündigte Verfilmung von „Verheißung“ („Den Grænseløse“) nach der gleichnamigen Vorlage gewartet werden. Genug Stoff für weitere Thriller-Verfilmungen von Jussi Adler-Olsen gibt es noch. Derzeit sind neun Romane erschienen, zuletzt „Natrium Chlorid“.

Die 13 besten Thriller von Jo Nesbø mit Harry Hole Fotostrecke ansehen

„Sonderdezernat Q“ in der richtigen Reihenfolge

Band 1: Erbarmen (werblicher Link)

Band 2: Schändung

Band 3: Erlösung

Band 4: Verachtung

Band 5: Erwartung

Band 6: Verheißung

Band 7: Selfies

Band 8: Opfer 2117

Band 9: Natrium Chlorid - Buchtipp

In der Neuverfilmung für Netflix steht auch das „Sonderdezernat Q“ der Kopenhagener Mordkommission im Mittelpunkt. Chandni Lakhani wird die Vorlagen anpassen und Scott Frank, Rob Bullock und Andy Harries von Left Bank werden als Produzenten verantwortlich sein. Das Studio ist momentan noch an den Dreharbeiten der sechsten Staffel von „The Crown“ beteiligt und hat zuletzt die Amazon-Serie „Three Pines“ gestartet.

Jussi Adler-Olsen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Jussi Adler-Olsen wurde am 2. August 1950 in Kopenhagen geboren. Er hat Soziologie, Politische Geschichte, Medizin und Film studiert. Nach verschiedenen Berufen hat er 1997 seinen ersten Roman „Das Alphabet House“ veröffentlicht. Danach hat er mehrere Kriminalromane geschrieben. Im Jahr 2007 hat er die Reihe um den Polizisten Carl Mørck und das Sonderdezernat Q mit „Erbarmen“ gestartet. Er wird zu Recht als einer der fünf besten Krimi- und Thrillerautoren angesehen.