Neu erschienen im August 2023: Vier Bücher, die Sie lesen sollten

Von: Jessica Bradley

Teilen

Tauchen Sie ein in die neuesten Romane, frisch im August 2023 veröffentlicht. Entdecken Sie fesselnde Geschichten, die Sie begeistern werden.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bereiten Sie sich auf vier weitere fesselnde Buchempfehlungen vor, die die Balance zwischen Liebe und Spannung meisterhaft treffen. Ob für den nahenden Herbstanfang oder die letzten Sonnenstrahlen des Sommers – diese Bücher sind die ideale Begleitung.

War Pedro in den Anschlag verwickelt? Pedro, für den Cecilia stets nur ein Leben in Frieden und Freiheit erhofft hatte? Die fesselnde Erzählung einer tapferen Frau, die sich den Geistern der Vergangenheit und den Herausforderungen des Schicksals mutig entgegenstellt.

In einem Einkaufszentrum in Bogotá explodiert ein Sprengsatz und Cecilias Sohn, der Soziologie-Student Pedro, verschwindet. Kurz vorher muss er sich dort aufgehalten haben. In den Stunden, die dem mutmaßlichen Anschlag folgen, sieht sich Cecilia wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: mit ihrer großen Liebe, Pedros Vater, seinem gewaltsamen Tod und der quälenden Frage, ob es möglich ist, sich politisch „herauszuhalten“ in dem von inneren Kämpfen zerrissenen Land.