Neuer Kriminalroman von Petra Johann: „Die Schwester“

Von: Jessica Bradley

Petra Johann hat mit „Die Schwester“ einen neuen, spannenden Kriminalroman geschrieben. Wie „Der Buchhändler“ zuvor, verspricht der Roman rasante Spannung.

Trotz intensiver Ermittlungen von Pia Meyer von der Kripo Neustadt gibt es keine Anzeichen für ein gewaltsames Verschwinden, weshalb die offiziellen Untersuchungen eingestellt werden. Mara kann jedoch nicht akzeptieren, dass ihre Schwester freiwillig ihre Familie verlassen haben könnte. Sie beschließt, den Tag, an dem Lisa zuletzt gesehen wurde, akribisch zu rekonstruieren. Dabei stößt sie auf immer mehr Unstimmigkeiten und Widersprüche, die sie weiter antreiben, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Petra Johann „Die Schwester“: über das Buch

Ein spannender Kriminalroman über zwei Schwestern und die Frage, was wir übereinander wirklich wissen. © ZUMAWire/Imago/RüttenLoening/Montagebild

Während die Ermittlungen der Polizei nur schleppend vorangehen, begibt sich Mara eigenständig auf die Suche nach Antworten. Dabei stößt sie auf merkwürdige Enthüllungen über ihre Schwester, die offensichtlich viele Geheimnisse vor ihrer Familie verborgen hielt. Als wäre das nicht genug, wird eine Leiche in einem Waldstück entdeckt. Ein fesselnder und mysteriöser Kriminalroman über zwei Schwestern und die tiefgründige Frage, wie gut wir uns eigentlich wirklich kennen.

Lisa und Mara sind zwei ungleiche Schwestern. Lisa ist eine erfolgreiche Ärztin, führt eine liebevolle Ehe und hat zwei kleine Kinder. Mara ist Single und lebt von Gelegenheitsjobs, sie nimmt das Leben, wie es kommt. Doch dann fährt Lisa zu einer Tagung, von der sie nicht zurückkehrt.

Petra Johann „Die Schwester“: Fazit

Die zentralen Charaktere in diesem Krimi sind die Schwestern Lisa und Mara. Die beiden Frauen führen völlig unterschiedliche Lebensstile. Lisa ist eine Ärztin, während Mara eher von Gelegenheitsjobs lebt und sich gerade so über Wasser hält. Eines Tages bittet Lisa Mara, auf ihre beiden Kinder aufzupassen, da sowohl Lisa als auch ihr Ehemann Tim wichtige Termine haben. Doch plötzlich verschwindet die gewöhnlich zuverlässige Lisa spurlos.

Die Bezeichnung Kriminalroman ist eher irreführend. Ähnlich wie „Der Buchhändler“ handelt es sich bei „Die Schwester“ um einen Psychothriller. Wer also einen Cozy-Krimi erwartet, ist hier falsch. Dieser Roman beginnt etwas schleppend, gewinnt jedoch an Fahrt und entwickelt sich zu einer packenden Geschichte, die den Leser mit einem beklemmenden Gefühl zurücklässt.

Petra Johann „Die Schwester“ 2023, Rütten und Loening Berlin, ISBN 13-978-3-352-00998-3 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 13,99 €, Seitenzahl: 410 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Petra Johann

Petra Johann, geboren im Jahr 1971, ist eine Mathematikerin mit Doktortitel. Sie hat mehrere Jahre in der Forschung und in der Softwarebranche gearbeitet, bevor sie ihre wahre Leidenschaft entdeckte: das Schreiben. Petra Johann stammt aus dem Ruhrgebiet, lebt aber mittlerweile in Bayern. Ihr Buch „Die Frau vom Strand“ ist im Aufbau Taschenbuchverlag erhältlich, während der spannende Roman „Der Buchhändler“ im Verlag Rütten & Loening veröffentlicht wurde.