Ian Rankin neues Buch „Ein Versprechen aus dunkler Zeit“ fesselt den Leser

Von: Sven Trautwein

Der schottische Krimiautor Ian Rankin legt mit „Ein Versprechen aus dunkler Zeit“ den 23. Roman um John Rebus vor. © agefotostock/Goldmann (Montage)

Ian Rankins neuer Krimi „Ein Versprechen aus dunkler Zeit“ entführt in die Geschicte Schottlands nach dem zweiten Weltkrieg und wird zu Rebus persönlichstem Fall.

Keith, der Mann von John Rebus Tochter Samantha verschwindet. Es gab keinen Abschiedsbrief, nur ein Streit mit Samantha am Vorabend des Verschwindens. Als Keith in einer Hütte des Internierungslagers Camp 1033 tot aufgefunden wird, richtet die Polizei ihr Augenmerk auf dessen Frau. Rebus, der an die Unschuld seiner Tochter glaubt, beginnt auf eigene Faust nebenher zu ermitteln. Was den 23. Rebus-Krimi auszeichnet, lesen Sie auf 24books.de.