Nicole Siemer: „Epiphanie“ - Ein Mix aus Psycho- und Horror-Thriller

Von: Jessica Bradley

Cover „Epiphanie“ von Nicole Siemer © Empire Verlag

Das Unterbewusstsein eines Menschen kann ungeahnte Fähigkeiten bergen. In ihrem Roman „Epiphanie“ hat die Autorin Nicole Siemer dies in eine fesselnde Story gepackt: Mein Buchtipp.

Wer Thriller mit einem kräftigen Prise Grusel mag, ist hier an der richtigen Stelle. Nicole Siemer vereint Psycho-Thriller mit dem Horror-Genre und bannt die Lesenden in ihrer Geschichte. Ein düsterer Roman, der einen in den Bann zieht.

Nicole Siemer „Epiphanie“: Über das Buch

Der junge Eddie soll brutal drei Menschen ermordet haben, darunter seine eigene Mutter. Doch als der forensische Psychiater Dr. Meiners herausfinden möchte, ob Eddie zurechnungsfähig ist, erzählt Eddie ihm eine unglaubliche Geschichte. Je mehr der Psychiater erfährt, umso mehr wird er in Eddies Welt hineingezogen.

»Sieh, was du getan hast, Eddie!«

Eine spannende Geschichte mit viel gruseligen Szenen. Die Autorin hat eine Atmosphere geschaffen, die beklemmend ist ohne brutal zu sein. Die wenigen handelnden Figuren verdichten die Story und ihr Zusammenspiel ist packend. Sowohl Eddie als auch Dr. Meiners sind gut ausgearbeitet. Die überraschende Wendung am Ende ist gut ausgearbeitet und überzeugend. Mir persönlich war der Roman zu kurz, ich hätte gerne weiter gelesen. Für alle die sich nicht sicher sind, ob dieser Roman etwas für sie ist, gibt es Trigger-Warnungen.

Nicoel Siemer „Epiphanie“: Mein Fazit

Dies ist der zweite Roman von Nicole Siemer, den ich gelesen habe. Wie auch beim ersten Roman, hat die Autorin mich nicht enttäuscht. Die kurze, pragmatische Story ist spannend und leicht zu lesen. Mir haben am besten die Dialoge gefallen, die sehr gut ausgearbeitet waren. Der unterschwellige Horror hat mir ebenso gut gefallen. Auch wenn ich mir ein paar Fakten bereits gedacht habe, bin ich am Ende überrascht worden. Ich kann den Roman allen empfehlen, die gerne düstere Psycho-Thriller lesen.

Nicole Siemer „Epiphanie“ 2020 Empire Verlag, ISBN 13-979-8-574-87719-7 Preis: Taschenbuch 10,99€, EBook 0,99€, Seitenzahl: 216 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Nicole Siemer

Die Autorin Nicole Siemer (30) hat bereits als Kind Gruselgeschichten geschrieben. Inspiriert von einer Mutter, die selbst schrieb und Serien wie „Akte X“ oder „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Fun-Fact: Die Autorin fürchtet sich selbst vor tiefen Gewässern und Badewannen. Heute lebt sie mit ihren Katzen in Lingen. Hauptberuflich arbeitet sie als Hörgeräteakustikerin.