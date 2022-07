Prem Rawat „Hear yourself“: Mehr Gelassenheit und innere Ruhe im Alltag

Schnell noch eine Mail beantworten, nebenher Instagram füttern und bei Twitter vorbeischauen. Multitasking saugt Energie. Wie finden wir innere Ruhe? Ein Versuch per Buch.

Unser Alltag ist voller Termine. Nebenher versuchen wir noch auf Social Media aktiv zu sein, noch eine E-Mail an die Kollegen zu beantworten, nebenher den Text zu schreiben, Termine zu klären und so einiges mehr. Es entsteht in uns ein Gefühl des Ausgebranntseins, ein lautes Rauschen, sodass klare Gedanken oftmals zu kurz kommen. Prem Rawat beschäftigt sich seit 50 Jahren mit dem Thema der inneren Ruhe. Können wir diese lernen?

Prem Rawat „Hear yourself“: Über das Buch

Lerne, dir zuzuhören! In unserer schnelllebigen, krisengeschüttelten Welt verliert man sich selbst leicht aus dem Blick. Doch ist Frieden überhaupt möglich, wenn er nicht in uns selbst verankert ist? Der weltweit bekannte Redner und Autor Prem Rawat zeigt uns auf, wie wir Ablenkungen und vorgefertigte Vorstellungen hinter uns lassen und die eigene innere Stimme finden können. »Hear Yourself« ist die Quintessenz einer über 50-jährigen Lehrtätigkeit, voller praktischer Einsichten und fesselnder Geschichten, warmherzig und lebensnah.

Selbstfürsorge ist wichtig. Wie uns Gedanken beeinflussen, hatte ich kürzlich in Diane Hielschers „Liebe neu denken“ erfahren. Auch Prem Rawat beschäftigt sich mit dem Thema der Selbstfürsorge. Wenn wir es nicht schaffen, zur inneren Ruhe zu finden, den Alltag mal hinter uns zu lassen, büßen wir viel von unserer Lebenszeit ein. Und die ist nun einmal nicht unendlich. Werden wir 70 Jahre alt, sind dies gerade einmal 25.500 Tage. Nicht viel, oder? Rawat führt uns mit kleinen Geschichten vor Augen, wie wichtig es ist, das Leben anzunehmen und jeden Tag aufs Neue so zu gestalten, als wäre es der letzte Tag. Klar, das kommt uns bekannt vor, aber jetzt einmal ehrlich: Wer schafft es, das täglich umzusetzen? Autor Wolfgang Hohlbein beispielsweise braucht einen regelrechten Lärmlevel, um kreativ zu sein, verriet er in einem Interview.

Der Alltag frisst uns auf. Wir sind viel zu sehr mit anderen, vermeintlich „wichtigen“ Dingen beschäftigt. Aber nicht mit uns. Abends versuchen wir einzuschlafen, der Kopf rotiert jedoch vor Gedanken. Oft verstricken wir uns in Grübeleien. Am nächsten Morgen wachen wir gerädert auf. Fühlen uns unausgeruht, unruhig. Diese Einschlaftipps können helfen. Dazu prasseln Tag für Tag unzählige Nachrichten und Eindrücke auf uns ein. Rechtzeitig einen Gang herunterschalten kann ein erster Anfang sein. Prem Rawat machte in jungen Jahren den Pilotenschein und ist viele Hunderte Kilometer geflogen. Die Alltagsprobleme aus anderer Sicht und von „oben“ betrachten, führt er uns Lesern immer wieder vor Augen. Den Alltag versuchen, hinter uns zu lassen. Mit kleinen Schritten, die dann zu einer Gewohnheit werden. Ein Versuch ist es auf alle Fälle wert.

Prem Rawat „Hear yourself“: Mein Fazit

Prem Rawat kommt in seinem Buch sehr empathisch und ohne erhobenen Zeigefinger daher. Seine eigenen Erfahrungen, gemischt mit kleinen Geschichten und Tipps für unseren Alltag, machen das Buch zu einem treuen Begleiter. Alleine sich mit dem Buch und den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, kann ein erster Anfang sein. Und ganz ehrlich: Ein wenig innere Gelassenheit kann nicht schaden.

Prem Rawat „Hear yourself“ Übersetzt von Ralf Pannowitsch 2022, Piper ISBN-13 978-3-492-07102-4 Preis: Gebunden 22 €, E-Book 19,99 € – 304 Seiten (Abweichend vom Format) Jetzt bestellen! (werblicher Link)

Prem Rawat

Prem Rawat spricht seit mehr als fünfzig Jahren vor Millionen von Menschen weltweit, um seine Friedensbotschaft zu verbreiten. 1957 wurde er in Indien geboren und hielt seine erste öffentliche Rede im Alter von vier Jahren. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind internationale Friedenskonferenzen und -initiativen sowie humanitäre Projekte. Prem Rawat ist Autor, Pilot, Fotograf, Komponist, Vater von vier Kindern und Großvater von vier Enkelkindern. Er lebt mit seiner Familie in Los Angeles.