Die 5 besten Küstenkrimis – perfekte Urlaubsstimmung am Meer, Mord inklusive

Von: Jessica Bradley

Die 5 besten Küstenkrimis © IMAGO/BildFunkMV

Ob von zu Hause oder im Strandkorb, diese 5 Küsten-Krimis bieten die perfekte Urlaubsstimmung am Meer, Mord inklusive.

Hinweis: Wir erstellen Produktbesprechungen für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Auf den redaktionellen Inhalt und die Auswahl der Bücher hat dies keinen Einfluss. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein kleiner Urlaub an die Küste, ein wenig Seeluft atmen und dabei ein oder zwei Mörder jagen. Die besten 5 Küsten-Krimis versprechen ein Kurztrip mit einer Prise Spannung. Mein Buchtipp für diesen Sommer.

Tim Erzberg „Totenfels“

Cover „Totenfels“ von Tim Erzberg © Harper Collins Verlag

Helgoland. Auf der Hochseeinsel wird ein monströser Blindgänger gefunden. Wenn die Bombe explodiert, könnte das verheerende Folgen haben. Die Entschärfungsarbeiten gestalten sich schwierig. Und dann wird in einem Tunnel im Felsen auch noch eine Leiche gefunden, die zahlreiche Rätsel aufgibt. Während sich Anna Krüger und ihre Kollegen von der Helgoländer Polizei mit dem Kampfmittelräumdienst und der Kripo auseinandersetzen müssen, beginnt ein Unbekannter ein mörderisches Spiel mit der jungen Polizistin zu treiben. Und alles Böse, was der Insel und Anna widerfahren ist, fügt sich plötzlich zu einem scheinbar unentrinnbaren Albtraum. (Klappentext)

Es handelt sich um den vierten Roman aus der Serie um die Polizistin Anna Krüger. Tim Erzberg ist nicht nur Autor sondern auch Literaturagent.

Tim Erzberg „Totenfels“ 2020 erschienen im Harper Collins Verlag, ISBN 13-978-3-959-67386-0 Preis: Taschenbuch 15€, EBook 12,99€, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Krischan Koch „Friedhof der Krustentiere“

Cover „Friedhof der Krustentiere“ von Krischan Koch © dtv Verlag

Ein Herbststurm fegt durch Fredenbüll und weht nichts Gutes in den nordfriesischen Küstenort: Schimmelreiter Hauke Schröder findet Tante Telse tot im Ford Mustang, eine Einbruchserie verunsichert die Dorfbewohner, und auf der gegenüber liegenden Hallig Westeroog gehen unheimliche Dinge vor sich. Dort versetzt eine gruselige Gestalt die wenigen Gäste des Hallig-Hotels, in dem Polizistentochter Tadje gerade ihr Praktikum absolviert, in Angst und Schrecken. Als aus der Hotelküche das größte Messer verschwindet und die Telefonverbindung abreißt, wird die Lage mehr als brenzlig. Dorfpolizist Thies Detlefsen und ganz Fredenbüll durchleben eine wahre Horrornacht. (Klappentext)

Ein humorvoller Krimi, der an vielen Ecken kleine Überraschungen aus Filmen und King-Büchern bereit hält. Der Autor Krischan Koch (67) macht auch Kabarett und schreibt Filmkritiken u.a. für Die Zeit.

Krischan Koch „Friedhof der Krustentiere“ 2020 erschienen im dtv Verlag, ISBN 13-978-3-423-21921-1 Preis: Taschenbuch 10,95€, EBook 8,99€, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Emmi Johannsen „Mordseeluft“

Cover „Mordseeluft“ von Emmi Johannsen © Bastei Lübbe Verlag

Eine perfekt gegarte Leiche in der Strandsauna? Nicht gerade das, was Caro Falk sich von ihrer Kur auf der Insel Borkum erwartet hat. Eigentlich wollte die schlagfertige Kölnerin vor allem eins: möglichst großen Abstand gewinnen zu ihrem ebenso reichen wie untreuen Gatten. Trotzdem ist sie empört, als die örtliche Polizei den Fall einfach zu den Akten legen will. Notgedrungen beginnt Caro selbst zu ermitteln und erfährt dabei unerwartet Hilfe von Jan Akkermann, dem Türsteher von Borkums einziger Disko. Zwischen Kurklinik und Watt kommen die beiden pikanten Geheimnissen auf die Spur – und schon bald müssen Polizei und Mörder sich verdammt warm anziehen … (Klappentext)

Ein kurzweiliger, amüsanter Krimi. Perfekt für den Urlaub. Die Autorin Emmi Johannsen aka Christine Drews schreibt zusätzlich zu ihren Küsten-Krimis auch Drehbücher.

Emmi Johannsen „Mordseeluft“ erschienen 2020 im Bastei Lübbe Verlag, ISBN 13-978-3-404-17976-3 Preis: Taschenbuch 10€, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Cristiane Franke & Cornelia Kuhnert „Wenn Wattwürmer weinen“

Cover „Wenn Wattwürmer weinen“ von Christiane Franke & Cornelia Kuhnert © Rowohlt Verlag

An einem wunderschönen Sommertag wird der Marketingmanager von Neuharlingersiel leblos in einem Schlafstrandkorb gefunden. Die Todesursache: vergifteter Rotwein. Die Kripo konzentriert sich auf die Frauenbekanntschaften des Toten – und hat damit alle Hände voll zu tun. Lehrerin Rosa, die sich sonst keinen neuen Fall entgehen lässt, ist erstaunlich zurückhaltend, ihr Privatleben hält sie auf Trab. Doch als ein weiterer Mann ums Leben kommt und bei ihm das gleiche Gift nachgewiesen wird, ist ihre Neugierde geweckt. Zwischen Frisörsalon, Imkerkurs und Seebestattung schaut das Kult-Trio Rosa, Dorfpolizist Rudi und Postbote Henner wieder einmal über den Tellerrand – und entdeckt Erstaunliches. (Klappentext)

„Wenn Wattwürmer weinen“ ist der 8 Band der Reihe um Henner, Rudi und Rosa. Die Autorin Christiane Franke ist Mitglied im SYNDIKAT und bei den „mörderischen Schwestern“. Die Autorin Cornelia Kuhnert war früher Lehrerin und schreibt nun Kriminalromane.

Cristiane Franke & Cornelia Kuhnert „Wenn Wattwürmer weinen“ 2021 erschienen im Rowohlt Verlag, ISBN 13-978-3-499-00543-5 Preis: Taschenbuch 10€, EBook 9,99€, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Anette Hinrichs „Nordlicht - Die Spur des Mörders“

Cover „Nordlicht - Die Spur des Mörders“ von Anette Hinrichs © Blanvalet Verlag

Am Sockel des Idstedt-Löwen in Flensburg wird die Leiche des 73-jährigen Karl Bentien gefunden. Brutal zu Tode getreten und ausgeraubt. Ein zufälliges Opfer oder gezielter Mord? Der pensionierte Studienrat gehörte der dänischen Minderheit an, Medien und Behörden sehen nach dem Mordfall bereits das friedliche Zusammenleben im Grenzland in Gefahr. Hauptkommissarin Vibeke Boisen und ihr Kollege Rasmus Nyborg von der dänischen Polizei stehen unter Druck und müssen rasche Ergebnisse liefern. Dann stoßen sie im Keller des Toten auf eine versteckte Kammer mit brisantem Inhalt … In diesem Fall hat Vibeke Boisen nicht nur mit einem perfiden Mörder zu kämpfen, die Ermittlungen wühlen auch unliebsame Kindheitserinnerungen auf, denen sie sich stellen muss. (Klappentext)

Dies ist der zweite Fall des Duos Vibeke Boisen und Rasmus Nyborg- Die Autorin Anette Hinrichs, geboren in Hamburg, ist nicht nur große Agatha Christie Fan, sie schrieb auch selbst mehrere Krimi-Romane.

Anette Hinrichs „Nordlicht - Die Spur des Mörders“ erschienen 2020 im Blanvalent Verlag, ISBN 13-978-3-734-10723-8 Preis: Taschenbuch 10€, EBook 9,99€, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format) Hier bestellen!