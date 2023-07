„Erinnerungen“: Sinéad O‘Connors Memoiren aktuell wie nie

Von: Simona de Clerk

Sinéad O‘Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Ihre Autobiografie ist eine schonungslos offene Darstellung ihres Lebens, die nun wieder aktuell wird.

Sinéad O‘Connor veröffentlichte 2021 ihre Autobiografie „Erinnerungen“ (Original: „Rememberings“) und gab darin tiefe Einblicke in ihr Leben: Von der schmerzvollen Kindheit über ihre erfolgreichste Phase Anfang der 90er-Jahre, als sie mit „Nothing Compares 2 U“ einen Welthit landete, bis zu ihrem Leben danach. Nun ist die Sängerin im Alter von 56 Jahren gestorben.

„Erinnerungen“: Eine Geschichte von Missbrauch und psychischer Erkrankung

Die Autobiografie erzählt von ihrem Leben, von bewegenden und durchaus Skandal-behafteten Momenten, wie etwa, als sie vor laufenden Kameras ein Foto von Papst Johannes Paul II. zerriss. Sinéad O‘Connor tat meist genau das, was sie für richtig hielt - ungeachtet potenzieller Nachteile. Auf Twitter hatte die Sängerin 2021 zur Veröffentlichung ihres Buches geschrieben: „Vielleicht ist dieses Buch mein wichtigster Song.“

In der Tat bekam das Buch damals viele gute Kritiken. So schrieb Elissa Hiersemann dazu auf Deutschlandfunk Kultur: „Es ist gerade heraus geschrieben, flink und gewandt, streckenweise ist das ziemlich amüsant. Und das Buch ist im Präsens geschrieben, was ich einen schönen Kniff finde. Besonders den ersten Teil kann man nur schwer weg legen.“

In ihrem Buch „Rememberings“ nimmt Sinéad O‘Connor kein Blatt vor den Mund. © IMAGO / BRIGANI-ART

Die Berliner Zeitung formulierte es damals so: „Im Plauderton teilt die Sängerin ihre „Erinnerungen“ als individuelle Momentaufnahmen aus ihrem Leben. Sie erzählt herzzerreißende Geschichten aus ihrer turbulenten Kindheit und auch Highlights aus ihrer Karriere. Außerdem beweist sie einen großartig trockenen Humor, der charmant wirkt.“

Ihr Tod macht ihr Buch nun aktuell wie nie. „Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt“, heißt es in einer Erklärung auf BBC . „Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und bitten um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.“ Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Letztes Jahr hatte sich jedoch ihr Sohn Shane im jungen Alter von 17 Jahren das Leben genommen.

Sinéad O‘Connor: „Rememberings“ Sandycove / Penguin, Dublin 2021

304 Seiten, ca. 25 Euro

(Auch als Hörbuch erhältlich, gelesen von O‘Connor)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Simona de Clerk sorgfältig überprüft.