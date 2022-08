Rizzoli & Isles - Der neue Band „Mutterherz“ von Tess Gerritsen

Von: Jessica Bradley

Cover „Mutterherz“ Tess Gerritsen © Limes Verlag

Tess Gerritsen hat mit „Mutterherz“ den 13. Band der Erfolgsserie Rizzoli und Isles veröffentlicht. Es geht in diesem Krimi nicht nur um ein Mutterherz. Mein Buchtipp

Es gab eine Zeit, da habe ich total auf Krimiserien im TV gestanden. Eine davon war Rizzoli & Isles. Dann habe ich es aus den Augen verloren. Als ich „Mutterherz“ vom Verlag bekam, war ich begeistert. Denn bis dahin wusste ich gar nicht, das die Serie auf einer Buch-Serie basiert.

Tess Gerritsen „Mutterherz“: Über das Buch

Da mir durch die Serie die Charaktere bereits bekannt waren, konnte ich sofort in die Geschichte eintauchen. Doch der Krimi ist so geschrieben, dass auch Lesende, die die Serie nicht kennen, sofort in ihren Sog gezogen werden.

Der brutale Mord an einer Bostoner Krankenschwester hält Detective Jane Rizzoli und Gerichtsmedizinerin Maura Isles in Atem. Noch in ihrer Arbeitskleidung wurde der Frau bei der Heimkehr der Schädel eingeschlagen. Hat sie einen Dieb überrascht, oder hat jemand auf sie gewartet? Was Jane da gar nicht gebrauchen kann, ist eine Mutter, die sie permanent wegen einer vermeintlich entführten Nachbarstochter anruft – eine, die schon mehrmals weggelaufen ist. Zudem sind da noch diese unfreundlichen Neuen in der Straße, die kürzlich eingezogen sind. Mit denen ist etwas nicht koscher, glaubt Angela. Jane wischt die Warnungen ihrer Mutter beiseite. Doch Angelas Bauchgefühl trügt nicht und bringt sie in höchste Gefahr …

„Ein Herz für Mütter“, dies könnte man auch als Titel für den Roman benutzen. Denn es geht hier nicht nur um Detective Rizzolis Mutter. Der Roman ist spannend geschrieben und schafft es diese pro Kapitel zu steigern, bis zum Schluss.

Tess Gerritsen „Mutterherz“: Mein Fazit

Wow. Es ist ein Unterschied, ob man eine Serie schaut oder das passende Buch dazu liest. Ich kann schon die verdrehten Augen von einigen Menschen hören, die jetzt den Satz erwarten: Das Buch war aber besser. Das kann ich so nicht direkt sagen. Ich fand das Buch genauso spannend wie die Serie im TV. Der Vorteil war, ich musste keine Werbung ertragen und konnte ungehindert weiter lesen.

Ich fand der Schreibstil von Tess Gerritsen super. Die Charaktere sind fein ausgearbeitet und das Setting ebenfalls perfekt. Der Wechsel der Perspektiven hat dem Ganzen noch den richtigen Kick gegeben. Wir erleben Teile der Geschichte direkt aus erster Hand, aus der Ich-Perspektive von Angela Rizzoli, der Mutter von Detektiv Rizzoli. Einer älteren Frau, der augenscheinlich furchtbar langweilig ist und die nichts Besseres zu tun hat, als ihre Nachbarn zu beobachten. Doch was daraus entsteht, ist pure Spannung. Ich kann den Roman jede*m empfehlen, ob Krimi-Fan oder nicht.

Tess Gerritsen auf Lesereise in Deutschland

Die Bestseller Autorin Tess Gerritsen ist dieses Jahr auf Lesereise, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, hier ihre Termine:

27. Oktober 2022 – WIEN

28. Oktober 2022 – INNSBRUCK

29. Oktober 2022 – KLAGENFURT

30. Oktober 2022 – GELSENKIRCHEN-BUER

31. Oktober 2022 – KÖLN

1. November 2022 – ERFURT

2. November 2022 – BRAUNSCHWEIG

3. November 2022 – LÜNEBURG

4. November 2022 – HAMBURG

5. November 2022 – MÜNCHEN

Tess Gerritsen „Mutterherz“ 2022, Limes Verlag, ISBN 13-978-3-809-02756-0 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Jetzt bestellen (werblicher Link)

Tess Gerritsen

So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller „Die Chirurgin“, in dem Detective Jane Rizzoli erstmals ermittelt. Seither sind Tess Gerritsens Thriller um das Bostoner Ermittlerduo Rizzoli & Isles von den internationalen Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Maine.