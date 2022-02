„Flieg, kleiner Vogel! Der Adler wird über dich wachen.“

Von: Jessica Bradley

Cover „Red Bird - Ava Canary“ von Roland Hebesberger © Roland Hebesberger

Eine Mischung aus „Lara Craft“ und „Black Widow“ ist die Hauptfigur in Roland Hebesberger Spionage-Thriller „Red Bird: Ava Canary“. Der erste Band der „Red“-Reihe: Mein Buchtipp.

Die junge CIA-Agentin Ava Canary sitzt nach ihrer Ausbildung am Schreibtisch und träumt davon endlich in den aktiven Dienst zu kommen. Doch alle Bemühungen werden abgeschmettert. Plötzlich ist sie bei einer Mission dabei und ab da ist Avas Leben nicht mehr wie vorher. Das sie zusätzlich noch eine Affaire mit ihrem Ausbilder hat, macht die ganze Lage noch schwieriger.

Roland Hebesberger „Red Bird: Ava Canary“: Über das Buch

„Flieg, kleiner Vogel! Der Adler wird über dich wachen.“ Ava Canary will in die Fußstapfen ihres verstorbenen Onkels treten und eine erfolgreiche CIA-Agentin werden. Bei ihrer ersten Außenmission kommt es jedoch zu unerwarteten Schwierigkeiten. Ehe sie es sich versieht, gerät sie zwischen die Fronten und findet sich in einer Welt aus bedrohlichen Technologien, Lügen und Doppelagenten wieder. Wem kann sie vertrauen? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der Arbeit ihres Onkels? Und was hat es mit Lockdown auf sich? Ava muss alles riskieren, denn es steht nicht nur ihr Leben auf dem Spiel, sondern das Schicksal der gesamten Menschheit. (Klappentext)

Roland Hebesberger „Red Bird: Ava Canary“: Sprache und Aufbau

Der Spionage-Thriller ist sehr einfach geschrieben. Die Charaktere sind teilweise ausgearbeitet, weisen aber noch Schwachstellen auf. Der Anfang erinnert ein bisschen an „Lara Craft“, denn die Protagonistin Ava, wird als Kind von ihrem Onkel in Rätsel knacken und co. unterrichtet. Das sich später herausstellt, der Onkel ist ein ehemaliger CIA Agent, ist da nicht mehr überrasachend.

Roland Hebesberger „Red Bird: Ava Canary“: Mein Fazit

„Red Bird: Ava Canary“ war ein netter Spionage-Thriller für zwischendurch. Er enthielt ein klein wenig Romance-Elemente, war aber ansonsten recht spannend geschrieben. Die Action-Szenen waren interessant und haben Spaß gemacht. Wer sich einen Nachmittag mit ein bisschen Spionage die Zeit vertreiben möchte, dann ist dieses Buch dafür geeignet.

Roland Hebesberger „Red Bird: Ava Canary“ 2020 erschienen im Eigenverlag, ISBN 13-979-8-721-04228-7 Preis: Taschenbuch 14,99€, EBook 2,99€, Seitenzahl: 388 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Roland Hebesberger

Der Selfpublisher Roland Hebesberger (33) wollte als Kind Drehbuchautor werden. Er hat in seiner Autorenkarriere ein paar kleinere Preise gewonnen. „Red Eagle: Ava Canary“ ist die Fortsetzung dieses Romans.

