„Ich hatte keine Ahnung, wer Sie wirklich sind“: Pamela Andersons Memoiren entpuppen sich als Karriereretter

Von: Sven Trautwein

Teilen

„Love, Pamela“ erschien Anfang des Jahres. Die guten Verkaufszahlen der Biografie retten die Karriere der früheren Baywatch-Schauspielerin.

Prickelnd und mit vielen Insides geht es in der Biografie „Love, Pamela“ von Pamela Anderson her, die Anfang des Jahres erschien. Auch über die Kultsendung „Baywatch“ packte sie in „In Liebe, Pamela“ aus, das auf Deutsch im Hannibal Verlag erschien. Die Schauspielerin hatte es in der Öffentlichkeit viele Jahre nicht leicht, doch mit dem Erscheinen der Biografie hat sich so einiges zum Positiven gewandelt.

Das Schreiben ihrer Memoiren war für Pamela Anderson ein Glücksmoment. © Jordan Strauss/dpa

Wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich nicht wohl.

Wie die Daily Mail berichtet, verkaufen sich die Memoiren mit tiefen Einblicken in ihr Privatleben außerordentlich gut, was für die Schauspielerin einen unerwarteten Karriereschub bedeutet. Gegenüber dem Magazin Elle verriet sie, dass sie sich wohlfühle, wenn sie zum Schreiben komme. Ob E-Mails oder Briefe – die 56-jährige Ex-Baywatch-Schauspielerin brauche das Schreiben für ihr seelisches Gleichgewicht.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Pamela Anderson: Biografie als Rettungsanker

Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Pamela Anderson hatte mit ihren Memoiren vorgehabt, einiges in der Öffentlichkeit zu bewegen. So auch Paris Hilton („Paris, The Memoir“) oder Britney Spears versuchen es mit ihren Büchern. Denn wie Anderson in der Vergangenheit neben der Baywatch-Rolle wahrgenommen wurde, ist ihr mittlerweile egal. Laut Daily Mail interessiert sie sich nicht dafür, was andere über sie denken. Die ungeschminkte Wahrheit hielt auch Einzug in ihr Buch, das sich gut verkauft und so zum Rettungsanker ihrer Karriere wurde.

Mittlerweile ist Anderson in zahlreichen US-Talkshows zu Gast gewesen und hat das Publikum und die Zuschauer mit ihrer Natürlichkeit überzeugt. So kämen laut Nau.ch Menschen auf der Straße auf sie zu, die sagten „Ich hatte keine Ahnung, wer Sie wirklich sind. Und es tut mir leid, wie ich über Sie gedacht habe.“ Das Thema des Alterns will die Schauspielerin künftig entspannter angehen. Alles andere als positiv scheint es für Prinz Harrys Biografie zu laufen. Zwar wird diese sehr gut verkauft, aber es wird überdurchschnittlich oft von den Lesern am Urlaubsort zurückgelassen.