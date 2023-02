„Victory City“: Neues Buch von Salman Rushdie sechs Monate nach Messerangrif

Von: Sven Trautwein

Salman Rushdie veröffentlicht sechs Monate nach einem Messerangriff auf ihn seinen neuen Roman „Victory City“.

Vor rund sechs Monaten wurde der Autor Salman Rushdie Ofer eines Messerangriffs. Nun veröffentlicht er seinen neuen Roman unter dem englischen Titel „Victory City“. Die deutsche Fassung wird bei Penguin Randomhouse für April erwartet.

Salman Rushdie „Victory City“: Über das Buch

Südindien im 14. Jahrhundert: Die neunjährige Waise Pampa Kampana wird von einer Göttin auserkoren, ihre menschliche Hülle und ihr Sprachrohr in die Welt zu sein. In ihrem Namen erschafft Pampa aus einer Handvoll Samen eine Stadt: Bisnaga – Victory City, das Wunder der Welt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat: den Frauen in einer patriarchalen Welt eine gleichberechtigte Rolle zu geben.

Das Buch hatte Salman Rushdie bereits fertiggestellt, bevor er im August 2022 im US-Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt worden war.

Salman Rushdie: Posttraumatische Belastungsstörung

In einem Interview, das im US-Magazin New Yorker erschien, berichtet Rushdie von den mentalen Hürden, mit dem Schreiben nach dem Messerangriff weiterzumachen. Er selbst sprach von einer „posttraumatischen Belastungsstörung“. An weiteren Veranstaltungen und Lesungen im Rahmen der Buchvorstellung wird der Bestsellerautor und Booker-Prize-Träger nicht teilnehmen.

Salman Rushdie „Victory City“ Aus dem Englischen von Bernhard Robben 2023 Heyne, ISBN-13 978-3-328-60294-1 Preis: Hardcover 26 €, E-Book, 21,99 €, 450 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Salman Rushdie

Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman „Mitternachtskinder“ (werblicher Link) wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2007 schlug ihn die Queen zum Ritter.