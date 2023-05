Sarah Jessica Parker bringt mit ihrem neuen Verlag Vielfalt auf den Buchmarkt

Von: Sven Trautwein

Sarah Jessica Parker startet einen Buchverlag, SJP Lit, in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Verlag Zando.

Sarah Jessica Parker startet einen Buchverlag, SJP Lit, in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Verlag Zando, berichtet Deadline. Der Verlag wird „weitreichende, umfassende, zum Nachdenken anregende und herzergreifende literarische und kommerzielle Werke veröffentlichen, die internationale und unterrepräsentierte Stimmen einschließen“. Der Star aus „Sex and the City“ soll alte und neue Autoren anziehen und in den kommenden drei Jahren vier bis sechs Bücher veröffentlichen.

Sarah Jessica Parker startet mit SJP Lit einen eigenen Buchverlag für mehr Diversität im Literaturbetrieb. © Lev Radin/Pacific Press Agency/Imago

SJP Lit von Sarah Jessica Parker für mehr Vielfalt im Literaturbetrieb

In einer Erklärung sagte Parker über die Zusammenarbeit laut dem Magazin Forbes: „Ich freue mich ungemein, dass ich den Start meines neuen Verlags SJP Lit bekannt gebe. Ich freue mich, wieder im Buchgeschäft zu sein und erneut mit der großartigen Molly Stern und dem brillanten Team, das sie bei Zando aufgebaut hat, zusammenzuarbeiten. Ich mache kein Geheimnis aus meiner Hingabe zu Büchern, der wichtigen Rolle, die sie in meinem Leben spielen, und meiner endlosen Bewunderung für Autoren und Geschichtenerzähler. Daher ist es einfach ein Traum, die Möglichkeit zu haben, wieder an der Entdeckung und Unterstützung außergewöhnlicher neuer Stimmen teilzuhaben. Ich fühle mich besonders glücklich, an dem Prozess beteiligt zu sein, Lesern dabei zu helfen, ihre neuen Lieblingsbücher und Autoren zu entdecken – eine Aufgabe, die ich ernst nehme und mit Leidenschaft verfolgen werde.“

Auf Instagram, zusammen mit einem Foto, auf dem sie „The Catcher in the Rye“ liest, bezeichnete Parker den Tag als „sehr besonderen Tag“ und sagte, dass SJP Lit „sich der Veröffentlichung von Büchern widmen wird, die die Fantasie einfangen“.

Parker hatte zuvor die SJP for Hogarth-Reihe für das Hogarth-Imprint der Crown Publishing Group von Penguin Random House gestartet, die Titel wie „A Place For Us“ (werblicher Link) von Fatima Farheen Mirza und „Golden Child“ (werblicher Link) von Claire Adam veröffentlichte.

Mit SJP Lit wird Parker erneut mit Stern zusammenarbeiten. Laut Publishers Weekly haben Parker und Stern auch bei Parkers Buchclub zusammengearbeitet. Zando erklärte zudem, dass der Verlag „eng in den Verlagsprozess eingebunden sein wird, von der Auswahl und Akquisition bis hin zum Coverdesign und der Veröffentlichung des Buches auf dem Markt“.