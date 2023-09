Saša Stanišić bekommt den 15.000 Euro schweren Nelly-Sachs-Preis

Von: Sven Trautwein

Teilen

Der Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund geht 2023 an den deutsch-bosnischen Schriftsteller Saša Stanišić.

Saša Stanišić ist ein bedeutender, zeitgenössischer Autor, der sich neben dem Schreiben von Romanen auch einen Namen mit Kinderbüchern gemacht hat. Die Vielseitigkeit und die sprachliche Finesse wird in all seinen Werken deutlich. Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Schriftsteller erhält den mit 15.000 Euro dotierten Nelly-Sachs-Preis 2023 der Stadt Dortmund.

Saša Stanišić erhält den mit 15.000 Euro dotierten Nelly-Sachs-Preis 2023 der Stadt Dortmund. © Daniel Kubirski/Imago

Saša Stanišić kam 1978 in Višegrad (ehemaliges Jugoslawien) zur Welt und lebt seit 1992 in Deutschland. Er hat eine Reihe von Werken veröffentlicht, darunter die Romane „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ (2006), „Vor dem Fest“ (2014) und „Herkunft“ (2019), den Erzählband „Fallensteller“ (2016) sowie kürzlich mehrere Kinderbücher. Seine Arbeiten wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und erhielten zahlreiche renommierte Auszeichnungen, darunter den Preis der Leipziger Buchmesse und den Deutschen Buchpreis, teilt das Branchenmagazin buchmarkt mit.

Mit Saša Stanišić wird kein unbekannter Schriftsteller der Gegenwartsliteratur ausgezeichnet, sondern einer, der von seinem ersten Buch an Leserinnen und Leser verschiedener Generationen konstant begeistert.

Saša Stanišić: Die Werke im Überblick (Romane und Kinderbücher)

Wie der Soldat das Grammofon repariert

Vor dem Fest

Fallensteller

Herkunft

Hey, hey, hey, Taxi

Panda-Pand

Wolf

Die Stadt Dortmund teilt mit, dass der Preis am 10. Dezember im Rahmen einer Festveranstaltung im Museum für Kunst und Kulturgeschichte verliehen wird, um an den Geburtstag von Nelly Sachs zu erinnern. Nelly Sachs war eine jüdische deutsch-schwedische Schriftstellerin, die 1966 gemeinsam mit Samuel Joseph Agnon den Nobelpreis für Literatur erhielt. Sie ist die erste deutschsprachige Dichterin mit dieser Auszeichnung.

Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Nelly-Sachs-Preis: Verleihung alle 2 Jahre

Zur Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Barbara Brunsing gehören: Dr. Bozena Badura (Literaturkritikerin), Katharina Borchardt (Literaturredakteurin und Moderatorin), Andreas Platthaus (Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Jörg Stüdemann (Stadtdirektor, Kulturdezernent), Dr. Johannes Borbach-Jaene (Leiter der Stadt- und Landesbibliothek). Sachpreisrichter: Matthias Dudde, Dominic de Marco und Manfred Sauer (Ratsmitglieder).

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Die Stadt Dortmund vergibt alle zwei Jahre den nach Nelly Sachs benannten Literaturpreis, um herausragende kreative Leistungen auf dem Gebiet der Literatur und des geistigen Lebens zu würdigen und die kulturellen Beziehungen zwischen Ländern zu fördern. Die Namensgeberin Nelly Sachs war die erste Preisträgerin im Jahr 1961. In den folgenden Jahren wurde der Preis unter anderem an Persönlichkeiten wie Nadine Gordimer (1985), Milan Kundera (1987) – 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben, Javier Marias (1997), Christa Wolf (1999), Per Olov Enquist (2003), Margaret Atwood (2009) und Marie N’Diaye (2015) verliehen. Seit 2015 wird der Preis abwechselnd an Männer und Frauen vergeben. Die letzte Preisträgerin im Jahr 2021 war Katerina Poladjan.

Margaret Atwood und weitere 8.000 Autoren sprachen sich kürzlich gegen die Nutzung ihrer Texte in KI-Software aus.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.