„Dunkelsteig-Schuld“ - eher ein Mystery-Krimi als ein Psycho-Thriller

Von: Jessica Bradley

Cover „Dunkelsteig-Schuld“ von B.C. Schiller © Tolino Media

„Dunkelsteig Schuld“ ist der zweite Band der „Dunkelsteig“-Reihe von B.C. Schiller. Ein verlassenes Berghotel und eine große Schuld, die gesühnt werden muss. Mein Buchtipp

Alle 20 Jahre fordert der Teufelsspalt ein Opfer. Doch schnell wird klar, es sind weitaus mehr Menschen verschwunden, als vermutet. Welches Geheimnis hüten die Dorfbewohner? Und welche Schuld muss beglichen werden?

B.C. Schiller „Dunkelsteig-Schuld“: Über das Buch

Ich wollte endlich wissen, warum so viele Menschen im Teufelsspalt verschwunden sind. Deshalb bin ich in Dunkelsteig geblieben …“ In dem mysteriösen Ort Dunkelsteig findet die Journalistin Felicitas Laudon im Haus ihrer Mutter ein Bündel Briefe. Sie stammen von ihrer Freundin Manuela, die vor zwanzig Jahren im Teufelsspalt verschwand. Manuela hatte sie damals einem älteren Mann geschrieben, in den sie heftig verliebt war. Hat vielleicht dieser geheimnisvolle Geliebte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Felicitas beginnt nachzuforschen und stößt auf eine heiße Spur, die sie auch in das verlassene Berghotel am Teufelsspalt führt. Doch plötzlich erhalten Felicitas und ihre Freunde Adrian und Johannes verstörende Botschaften, die mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit zusammenhängen. Ein böses Psychospiel nimmt seinen Lauf, und noch ahnt niemand, welche Schuld die jungen Leute vor zwanzig Jahren auf sich geladen haben. (Klappentext)

B.C. Schiller „Dunkelsteig-Schuld“: Sprache und Aufbau

Die düstere Stimmung, die das Dorf erzeugen soll, ist sehr gut umgesetzt worden. Man hat mein Lesen direkt ein beklemmendes Gefühl. Die Charaktere sind interessant, wenn auch nicht außergewöhnlich. Der Schreibstil liest sich flüssig. Deshalb ist es auch leicht den Zeitsprüngen innerhalb der Geschichte zu folgen.

B.C. Schiller „Dunkelsteig-Schuld“: Mein Fazit

Der Roman „Dunkelsteig-Schuld“ wird als Psycho-Thriller betitelt. Ich würde ihn eher in die Kategorie Mystery-Thriller packen. Waren doch diverse Visionen der Protagonistin eher mystischer denn realer Natur. Auch so empfand ich den Roman eher nicht als Psycho-Thriller. Aber er war durchaus spannend. Für Mystery-Fans ein sehr gutes Buch. Am Ende bleiben einige Fragen offen, was auf einen dritten Teil hindeutet. Ich bin gespannt.

B.C. Schiller „Dunkelsteig-Schuld“ erschienen 2021 bei Tolino Media, ISBN 13-978-3-754-61898-1 Preis: Taschenbuch 11,99€, EBook 2,99€, Seitenzahl: 348 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Wer ist B.C. Schiller?

B.C. Schiller sind das Autorenduo Barbara und Christian Schiller aus Österreich. Barbara Schiller war Marketingagentin und Christian Schiller u.a. Radiomoderator. Zusammen schreiben sie Thriller-Romane.