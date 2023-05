„Schwarzbuch Putin“: So tickt Putin – und sein System

Von: Jessica Bradley

Wie konnte es zu diesem brutalen Konflikt in Europa kommen, der eine Zäsur in der Weltgeschichte darstellt? Wer ist Wladimir Putin? „Schwarzbuch Putin“ beantwortet einige dieser Fragen.

Falls man Antworten auf diese und ähnliche Fragen sucht, könnte man im Buch „Schwarzbuch Putin“ fündig werden. Das Werk wird von den französischen Historikern Galia Ackerman und Stéphane Courtois herausgegeben. Courtois ist auch in Deutschland seit den 2000er-Jahren durch sein zweiteiliges Werk „Schwarzbuch des Kommunismus“, das in 26 Sprachen übersetzt wurde, bekannt.

„Schwarzbuch Putin“: Über das Buch

Das »Schwarzbuch Putin« liefert Antworten auf drängende Fragen von den renommiertesten internationalen Expertinnen und Experten für Russland und den Kommunismus. (Montagebild) © photothek/Imago/PiperVerlag

Wie wurde der Mann, der 1952 in Leningrad in einfachen Verhältnissen geboren wurde, ausgebildet? Was faszinierte ihn schon in jungen Jahren an der Idee, für den KGB zu arbeiten? Welche Rolle spielte er dort bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion? Wie schaffte es der bescheidene Oberstleutnant an die Spitze der Macht? Warum hat er mehrere blutige Kriege angezettelt? Was treibt ihn an, die Ukraine zu erobern? Und selbst wenn er irgendwann seine Position verliert, wird sein Regime nicht zusammenbrechen?

Fragen, die die Welt verstärkt interessieren. Das Buch „Schwarzbuch Putin“ bietet Antworten auf diese und viele weitere drängende Fragen von einigen der renommiertesten Experten für Russland und den Kommunismus auf internationaler Ebene.

Am 24. Februar 2022 schickte Wladimir Putin seine Armee gegen die Ukraine in den Krieg und traf damit eine Entscheidung, die das politische und ökonomische Gleichgewicht der ganzen Welt ins Wanken brachte. Der russische Angriffskrieg bringt unzählige menschliche Tragödien und immense materielle Zerstörung mit sich, und er wirft eine zentrale Frage auf: Wer ist Wladimir Putin, dieser Mann, der sich weigert, Lehren aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu ziehen, und der von der Rückkehr zu den Grenzen des Zarenreichs und der Wiedereinsetzung eines Regimes träumt, das sich der totalitären Methoden des Stalinismus bedient?

„Schwarzbuch Putin“: Fazit

Das Buch „Schwarzbuch Putin“ mag sich auf den ersten Blick nicht so leicht lesen lassen, aber sobald man damit anfängt, möchte man es nicht mehr aus der Hand legen. Das Buch bietet eine beeindruckende Fülle an Informationen, die sich auf die Situationsbeschreibungen, Wegmarkierungen, Persönlichkeits- und Herkunftsschreibungen des aktuellen russischen Präsidenten Wladimir Putin beziehen.

Stéphane Courtois und Galia Ackerman „Schwarzbuch Putin“ 2023, Piper, ISBN 13-978-3-492-07098-0 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 25,99 €, Seitenzahl: 512 (abweichend vom Format) Hier bestellen