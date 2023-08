20 Bücher in einem Monat: Streit unter Buch-Influencern sorgt für Stress

Von: Sven Trautwein

Die sozialen Netzwerke sind mit BookTok und Bookstagram aus dem Marketing nicht mehr wegzudenken. Doch Streit unter Buch-Influencern sorgt für Stress.

Das Teilen von Leseeindrücken auf sozialen Netzwerken ist wichtig. Auch viele Verlage haben es als Marketingkanal entdeckt und sprechen gezielt Buchblogger und Influencer an, die eine oder andere Neuerscheinung ihren Followern vorzustellen. Auch Challenges bereichern die Plattformen, die jedoch ab und an zu Streit unter den Buch-Influencern führen. Mittlerweile sorgt alles für Stress auf den Plattformen.

Verfolgt man die sozialen Medien, taucht immer wieder sogenannter „Realtalk“ auf. In diesem Format geht es um das, was die entsprechenden Influencer persönlich berührt, ihnen Sorgen oder Angst macht. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, läuft seit einiger Zeit etwas falsch bei den digitalen Lesegemeinschaften. Auf TikTok und Instagram, sowie YouTube gibt es hierzulande einige Hundert passionierte Leser, die ihre Eindrücke zu Neuerscheinungen einem breiten Publikum vorstellen. Doch manches Mal wird der Druck zu groß. Dies sorgt teilweise für überraschende Reaktionen im Netz.

Lese-Challenges setzen Buch-Influencer unter Druck

Bei Buch-Influencern erhöht sich der Druck, viele Bücher in kurzer Zeit zu lesen. Das sorgt für Stress und Streit. © wirestock/Imago

So hatte sich Leo, die auf YouTube mit ihrem Kanal „Dunkelbuntetraeume“ eine getreue Leserschaft aufgebaut hat, über den stetig steigenden Druck geäußert. Immer mehr Bücher in immer kürzerer Zeit sollten gelesen werden. Dies könne nicht funktionieren. Der Vergleich mit anderen Buch-Influencern sei ständig da. Lese-Challenges, die zum Ziel haben, eine bestimmte Anzahl an Büchern pro Monat zu lesen, verstärken diesen Druck. Sie fragt sich, woher die Trends wie „120 Bücher in einem Jahr“, „7 Bücher in 7 Tagen“ oder „20 Bücher in einem Monat“ kommen, so die Süddeutsche Zeitung. Sie halte nicht viel von diesem „Bulimie-Lesen“, was mehr auf Quantiät als Qualität setze. Dabei soll Lesen doch zum Abtauchen und Entspannen beitragen.

Im Kreis der Buchliebhaberinnen auf Booktube, der YouTube-Community, die sich seit Mitte der 2010er-Jahre in Deutschland etabliert hat, gewinnt die Aufforderung von immer mehr Influencerinnen und Protagonisten an Bedeutung, ihre Leseliste nicht unnötig mit anderen zu vergleichen. Denn immer weniger junge Leute lesen gern. Bei den Grundschülern kann jeder vierte nicht gut lesen. Dabei ist Lesekompetenz für die weitere Entwicklung mehr als wichtig. Als Eltern kann man durch Vorlesen die Lust am eigenen Lesen wecken.

Weniger jugendliche Leser, aber mehr Geld für Bücher

Die Jugendlichen, die dem Lesen frönen, erwerben heutzutage jedoch eine größere Anzahl von Büchern als noch vor einigen Jahren und investieren mehr finanzielle Mittel in diese Leidenschaft. Laut dem Börsenverein verzeichneten die Ausgaben der Altersgruppe von 16 bis 29 Jahren zwischen 2017 und 2022 einen Anstieg von etwa acht Prozent. Dabei wird festgestellt, dass „mehr als jeder vierte Euro, der für Bücher ausgegeben wird, durch Einflüsse aus den sozialen Medien inspiriert ist“. So ging die Zahl der Buchleser allgemein zurück, wie der Börsenverein kürzlich mitteilte.

Gemäß einer aktuellen Untersuchung in Großbritannien entdecken 34 Prozent der befragten britischen Buchkäufer im Alter von 14 bis 25 Jahren ihre Leseinspiration auf YouTube, während 32 Prozent diese auf TikTok finden. Die Präsentation von Büchertischen, die auf Booktok und anderen ähnlichen Kanälen ausgerichtet sind, in physischen Buchläden verdeutlicht die Erwartung des Buchhandels an die digitalen Gemeinschaften. Der Trend von kurzfristig gehypten Büchern auf TikTok wird vielerorts kritisch gesehen. So würden die kurzen Tipps eine Erwartung bei der Zielgruppe wecken, die die Titel nur in seltenen Fällen entsprechen können.

Ängste bezüglich einer Abflachung des Lesevergnügens aufgrund von übermäßigem Lesen sind stets aufgekommen, sobald neue Medien auftauchten. Zur Zeit ihrer Entstehung wurde die Zeitschrift genauso als potenzielle Bedrohung für tiefgründiges Lesen betrachtet wie das Taschenbuch oder sogar das E-Book. Das aktuelle Thema zeigt, dass das Lesen immer für Kontroversen und unterschiedliche Meinungen gut ist.