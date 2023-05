Starkoch Jamie Oliver schreibt Kinderbuch und verkauft Millionen Bücher trotz Legasthenie

Von: Sven Trautwein

Mehr als 50 Millionen Bücher hat Starkoch Jamie Oliver verkauft, obwohl er unter Legasthenie leidet. Nun erscheint sein erstes Kinderbuch.

Jamie Oliver kennt man seit Jahren von seinen Kochshows, den unzähligen Kochbüchern und den kreativen Rezepten. Nun hat der Starkoch weitere Zutaten genommen, die bisher nicht in den Rezepten auftauchten: Magie und Rätsel. Daraus ist mit „Billy und der geheimnisvolle Riese“ sein erstes Kinderbuch entstanden, das eine Extraportion Spannung verspricht.

Jamie Oliver „Billy und der geheimnisvolle Riese“: Über das Buch

Jamie Oliver hat mehr als 50 Millionen Kochbücher verkauft. Nun hat er mit „Billy und der geheimnisvolle Riese“ sein erstes Kinderbuch veröffentlicht. © Axel Heimken/picture-alliance/dpa/DK-Verlag (Montage)

Fürs Bücherschreiben sagen viele Autoren, dass sie eine Art Rezept haben, nach dem sie vorgehen. Nichts liegt also näher, als einen Starkoch ein Kinderbuch schreiben zu lassen: merkwürdige Dinge, Trolle, Elfen und Riesen sowie ein verwunschener Ort hinter einem geheimnisumwitterten Wasserfall. Dies alles sind die einzelnen Elemente, die für Jamie Oliver ein spannendes Kinder- und Jugendbuch ausmachen.

Billy lebt mit seinen Eltern, die den Pub „Zum Grünen Riesen“ betreiben, in einem Dorf in England. Wenn er nicht gerade dem Schulfiesling Bruno aus dem Weg geht, fährt er am liebsten mit dem BMX-Rad durch die Gegend. Als er und seine Freunde zufällig einen Zugang zum geheimnisvollen Waterfall Woods entdecken, ändert sich alles. Sie kommen einem Umweltskandal auf die Schliche und müssen alles dafür tun, um ihr Dorf vor einer großen Bedrohung zu bewahren ...

Jamie Oliver hatte sehr großen Spaß am Kinderbuchschreiben, wie er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet. Die Schulzeit sei für ihn keine leichte Zeit gewesen, da er unter einer Lese- und Rechtschreibschwäche litt. Aus dieser Schulzeit entwickelte sich bei Oliver der Drang, Kindern mit Lernschwierigkeiten unter die Arme zu greifen und einem breiten Publikum die Vorzüge von gutem, bodenständigen Essen und nachhaltiger Lebensmittelproduktion näherzubringen. Mit der „Jamie Oliver Food Foundation“ setzt er sich für eine verbesserte Ernährungsbildung und gesunde Ernährung in Schulen ein. Rezeptideen für den schmalen Geldbeutel gibt es in diesen Büchern.

Jamie Oliver: So begann seine Karriere

Im Interview erzählt Oliver, dass er sich als Schulkind niemals hätte vorstellen können, ein Kinderbuch zu schreiben. Es freut ihn, dass er jetzt alles, was ihn seither fasziniert hatte, kombinieren konnte und eine lesenswerte Abenteuergeschichte dabei herauskam. Jedoch seien gedruckte Wörter jahrelang sein Feind gewesen.

Oliver wurde in den 1990er Jahren durch seine TV-Kochshow „The Naked Chef“ bekannt, in der er einfache und schnelle Gerichte zubereitete. Seitdem hat er zahlreiche weitere Kochshows produziert und mehrere Kochbücher veröffentlicht, die in mehreren Ländern zu Bestsellern wurden. Jamie Oliver eröffnete mehrere Restaurants, darunter das berühmte „Fifteen“, das arbeitslosen Jugendlichen die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung als Koch zu absolvieren.

Der Süddeutschen Zeitung verriet Jamie Oliver, dass er mittlerweile eine Technik entwickelt habe, die es ihm erlaube, zwanzig Minuten am Stück lesen zu können. Darauf sei er jetzt sehr stolz, da es doppelt so viel sei wie in seiner Jugend. Legasthenie sei auch etwas, das sich nicht verwächst.

Jamie Oliver „Billy und der geheimnisvolle Riese“: Fazit

Ein spannendes Kinderbuch mit genau der richtigen Mischung, die Spaß auf das Lesen macht. Wer das englische Hörbuch kauft, kann der Stimme von Jamie Oliver und seiner Frau lauschen, die das Hörbuch gemeinsam eingesprochen haben. Für alle, die gute Abenteuergeschichten lieben.

Jamie Oliver „Billy und der geheimnisvolle Riese“ Ab 8 Jahren 2023 DK Verlag, ISBN-13 978-3-8310-4787-1 Preis: gebunden 16,95 €, E-Book 13,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Jamie Oliver: Über den Autor

Durch seine 20-jährige Karriere als Fernseh- und Buchautor hat er Millionen von Menschen dazu inspiriert, selbst zu kochen und frische Lebensmittel zu verwenden. Bislang hat er 26 Bestseller-Kochbücher veröffentlicht, von denen jedes von einer TV-Show begleitet wird. Jamie lebt mit seiner Frau Jools und ihren gemeinsamen Kindern in Essex.