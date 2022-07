The Witcher - Die illustrierten Ausgaben: Ein Muss für Fans

Von: Jessica Bradley

Die Romane um den „Witcher“ Gerald von Riva vom Autor Andrzej Sapkowski gibt es als Netflix-Serie, als Computerspiel und nun auch als illustrierte Schmuckausgabe. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit einem ungewöhnlichen Format präsentiert der Heyne Verlag dieses Jahr die illustrierten Schmuckausgaben der „Witcher“ Geschichte. Mit fantastischen Zeichnungen und kurzen Geschichten aus dem Roman „Der letzte Wunsch“ rund um Gerald von Riva „Der Hexer“.

Sein Name ist Geralt. Geralt von Riva. Als Hexer macht er Jagd auf Monster, die sich in den Sümpfen verstecken, in kalten Verliesen und in der Dunkelheit. Seinen Waffen sind ein normales Schwert zur Verteidigung – und ein Silberschwert für die Ungeheuer. Und dann wäre da noch seine Fähigkeit als Hexer, keinen Schmerz zu empfinden. Fast keinen jedenfalls …