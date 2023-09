Fesselnder Thriller für kalte Tage: Vincent Kliesch „Auris – Der Klang des Bösen“: Bestsellergarantie

Von: Sven Trautwein

Berlins ungewöhnlichstes Ermittlerpaar Jula Ansorge und Matthias Hegel ermitteln im vierten Fall von Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Spannung aus der Hauptstadt: Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sebastian Fitzek ist der Garant für spannungsgeladene Thriller bis zur letzten Seite. Auch Vincent Kliesch hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen bei Thrillern gemacht. Beim vierten Band „Auris – Der Klang des Bösen“ haben sich die beiden Autoren wieder zusammengetan und eine spannende Geschichte zwischen zwei Buchdeckel gepresst.

Im 4. Teil der Thriller-Reihe »AURIS« von Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek müssen Jula Ansorge und Matthias Hegel eine Wahrheit finden, die nur die Tote selbst zu kennen scheint. Ein markerschütternder Schrei reißt den 15-jährigen Silvan Berg aus der Betrachtung eines Schmetterlings. Silvan rennt los, quer über das herrschaftliche Anwesen seiner Eltern am Kleinen Wannsee in Berlin - und kommt gerade noch rechtzeitig, um seine geliebte Mutter aus einem Fenster im dritten Stock der Villa stürzen zu sehen. Für den Bruchteil einer Sekunde meint er, oben seinen Vater zu erkennen. Niemand auf der Polizeistation nimmt den panischen Jugendlichen ernst, der etwas vom Mord an seiner Mutter stammelt - niemand außer Matthias Hegel. Der forensische Phonetiker kann hören, dass Silvan nicht lügt. Mit Hilfe der engagierten True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge beginnt Hegel in einem Fall zu ermitteln, in dem nichts ist, wie es scheint ... und für dessen Lösung er sehenden Auges sein Leben aufs Spiel setzt.