Die besten Krimis im Januar 2023: Fünf Buchtipps für spannende Unterhaltung

Von: Sven Trautwein

Monat für Monat sorgen spannende Krimis für Unterhaltung und Kribbeln bei der Suche nach Motiven und Tätern. Für Januar stellen wir Ihnen ein paar spannende Bücher vor.

Schauen wir uns die Krimi-Bestenliste für den Januar an, entdecken wir weiterhin auf Platz 1 den Gewinner des deutschen Krimipreises 2022. Johannes Groschupf hat mit „Die Stunde der Hyänen“ einen wortgewaltigen Krimi hingelegt, der seinem Namen alle Ehre macht. Werfen wir einen Blick auf weitere interessante und spannende Titel, die gute Unterhaltung versprechen.

Der Versuch, den jungen Kanadier Felix zu schützen, zieht Privatdetektivin V. I. Warshawski in einen komplexen Fall von Artefaktenschmuggel hinein. Und ihre Nichte Reno hatte einen Job in der Chicagoer Finanzindustrie, aber jetzt fehlt jede Spur von ihr. Gleich an zwei Fronten geht es um Leben und Tod: Warshawski in Bestform.