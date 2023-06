Tipps von der Katzenflüsterin: Ratgeber für Samtpfoten

Von: Jessica Bradley

Wie wir eine bessere Kommunikation mit unserer Katze erreichen und sie dazu bringen, unsere Anweisungen zu befolgen: ein Leitfaden zur Bewältigung gängiger Probleme mit Katzen.

Die Hauskatze, eine domestizierte Form der Falbkatze, erfreut sich als Haustier großer Beliebtheit und zählt zu den am weitesten verbreiteten Haustieren. In der Welt der Rassekatzenzucht werden häufig jene Katzen als Hauskatzen bezeichnet, die keiner offiziell anerkannten Rasse angehören. Als Haustier ist die Hauskatze in Deutschland besonders weit verbreitet und gehört zu den am häufigsten gehaltenen Haustieren.

Ratgeber: Mieshelle Nagelschneider „Tipps von der Katzenflüsterin“: Über das Buch

Der ultimative Katzenratgeber von Mieshelle Nagelschneider (Montagebild) © MiS/Imago/Bassermann/Monragebild

Im Gegensatz zu Hunden können Katzen nicht wie Hunde dressiert oder durch verbale Ansprache wie Menschen beeinflusst werden. Um das Verhalten von Katzen positiv zu beeinflussen, ist es wichtig, die richtigen Bedingungen zu schaffen, damit sie sich wohlfühlen. Die renommierte Katzenversteherin Mieshelle Nagelschneider stellt in einem dreistufigen Plan ihre erprobte Methode vor, mit der man das Verhalten von Katzen beeinflussen und positiv verändern kann. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie die räumliche Umgebung katzengerecht gestalten und für ausreichend Beschäftigung sorgen können.

Ein hilfreicher und zugleich unterhaltsamer Katzen-Ratgeber, der einen tiefen Einblick in die Katzenseele bietet.

Ratgeber: Mieshelle Nagelschneider „Tipps von der Katzenflüsterin“: Fazit

Ein großartiger Ratgeber für unsere Fellnasen. Mit leicht umsetzbaren Tipps und Tricks sowie kleinen Alltagsgeschichten. Wer bereits Katzen hat oder sich überlegt, welche anzuschaffen, sollte sich auch dieses Buch kaufen.

Mieshelle Nagelschneider „Tipps von der Katzenflüsterin“ 2023, Bassermann, ISBN 13-978-3-809-44650-7 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 7,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Mieshelle Nagelschneider

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Betreuung von Katzen und der Lösung von mehr als 1000 „Fällen“ durch Beratung von Katzenliebhabern in ihrem eigenen Zuhause ist Mieshelle Nagelschneider eine anerkannte Expertin auf diesem Gebiet. Sie ist die Schöpferin der C.A.T.-Plan-Methode und Gründerin der Cat Behaviour Clinic. Mieshelle Nagelschneider hat als Katzenversteherin bei Animal Planet mitgewirkt und einen Dokumentarfilm über das Verhalten von Katzen für National Geographic produziert.