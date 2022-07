Tom Clancy: „Das Reich der Macht“ - ein neuer Jack Ryan Roman

Von: Jessica Bradley

Auch wenn der Autor von „Jagd auf Roter Oktober“ bereits 2013 verstorben ist, wird sein Werk um Jack Ryan weitergeführt. Kann der neue Roman den Ansprüchen genügen? Mein Buchtipp.

Ich muss zugeben, es ist mein erster „Jack Ryan“ Roman. Deshalb habe ich mich ein bisschen umgehört und die Stimmung eingefangen. Natürlich habe ich mir auch selbst ein Bild gemacht. Vergleiche konnte ich lediglich mit „Jagd auf Roter Oktober“ ziehen, den ich vor Jahren gelesen und noch einmal zur Hand genommen habe.

Es ist der 22. Jack Ryan Roman und seit Clancy verstorben ist führt der Autor Marc Cameron die Serie weiter. Der Schreibstil ist ein wenig anders aber das ist normal. Die Charaktere sind gut gezeichnet und es ist spannend geschrieben.

In China ist eine neue Regierung an der Macht – zunächst scheint ihr globaler Einfluss schwach. Jack Ryan junior und John Clark können sich einen Vorsprung im Kampf gegen chinesische Triaden erkämpfen. Doch der Schein trügt: Schon bald gibt es zahlreiche militärische Bewegungen der Volksrepublik, die die USA in eine heikle Lage bringen. Präsident Jack Ryan Senior muss schnell handeln, bevor der anstehende G-20-Gipfel zum Desaster wird.