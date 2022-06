Tommy Krappweis und die Mara-Trilogie: Ein fantastisches Abenteuer

Von: Jessica Bradley

Thomas (Tommy) Krappweis ist bekannt u.a. aus „RTL Samstag Nacht“ oder als Miterfinder von „Bernd das Brot“. Mit seiner Mara-Trilogie hat er ein weiteres Meisterwerk geschaffen: Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: „Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.“

Was hat Tommy Krappweis nicht alles schon gemacht: Er ist Comedian, Musiker, Autor, Produzent und Stuntman. Egal was der Mann anfasst, es wird zu Gold. Ob es sich um Hörspiele, Filme, Kultfiguren oder Romane handelt. Zu seinem Fantasy-Epos „Mara und der Feuerbringer“ hat er einen Film gedreht, der sich international nicht verstecken muss. Heute stelle ich euch den ersten Band der „Mara-Trilogie“ vor.

Ich sehe mich nicht unbedingt „nur“ als Autor, sondern eher als so eine Art Kreativmuckl. Alles, was ich mache, hängt mit Geschichten, Charakteren, Plots, Humor und Emotionen zusammen. Daraus generiere ich in jedem „Raum“, der sich mir öffnet, irgendeine Form von Unterhaltung.