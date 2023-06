Die Top 5 der Amazon-Belletristik Bestseller der Kalenderwoche 24

Von: Sven Trautwein

Welche Titel haben es im Bereich Belletristik auf das Bestseller-Treppchen geschafft? Die Top 5 versprechen Spannung.

Jede Woche gibt es die eine oder andere Veränderung bei den Bestsellern im Belletristik-Bereich. Ob spannender Krimi, romantische Liebesgeschichte, als Taschenbuch oder Hardcover. Die Bücher versprechen abwechslungsreiche und packende Unterhaltung. Wir stellen Ihnen die Top 5 auf Amazon aus dem Bereich Belletristik der Kalenderwoche 24 hier vor.

Auf Platz 1 der aktuellen Bestseller-Liste bei Amazon im Bereich Belletristik landet der hauseigene Titel „Die Geheimnisse der anderen“. Loreth Anne White hat einige Preise mit ihren Titeln abgeräumt und erzählt in ihrem Thriller eine packende Geschichte voller Wendungen. Die Atmosphäre ist dunkel und drückend. Vielleicht sollten einige Geheimnisse doch lieber nicht aufgedeckt werden.

Puzzlestück für Puzzlestück verfolgt der Leser die Rechtsmedizinerin Julia Schwarz bei der Arbeit. Es ist spannend zu verfolgen, wie sie dem verantwortlichen Kommissar den einen oder anderen Hinweis gibt. Es ist ein Buch, das den Leser bei der Stange hält. Kapitel für Kapitel wird Spannung aufgebaut, die man nicht so leicht loswird.

Er stößt dich in die Dunkelheit und dein Albtraum beginnt! In einer dunklen Winternacht ertrinkt eine junge Frau im eiskalten Wasser. Rechtsmedizinerin Julia Schwarz geht zunächst davon aus, dass sie sich von einer Brücke in den Tod gestürzt hat, denn sie trägt einen Abschiedsbrief bei sich. Doch bei der Autopsie entdeckt Julia etwas an dem Leichnam, das zweifellos auf einen Mord hindeutet.