Die gruseligsten Figuren in Stephen Kings Büchern

Von: Jessica Bradley

Stephen King ist bekannt für seine gruseligen und faszinierenden Charaktere. Hier sind einige der gruseligsten und bekanntesten aus seinen Romanen.

Stephen King, der amerikanische Meister des Horrors und der dunklen Fantasie, ist zweifellos einer der einflussreichsten Schriftsteller seiner Generation. Geboren am 21. September 1947 in Portland, Maine, hat King über 60 Romane verfasst, von denen viele zu Bestsellern wurden und später auch erfolgreich verfilmt wurden. Sein bemerkenswertes Talent liegt nicht nur in der Schaffung unvergesslicher Schrecken, sondern auch in der Fähigkeit, tiefgreifende menschliche Charaktere zu entwickeln, die die Leser auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnehmen.

Mit einem einzigartigen Schreibstil und einem unersättlichen Drang, in die menschliche Psyche einzutauchen, enthüllt King die dunklen Abgründe und die Angst, die in jedem von uns schlummern. Er hat Generationen von Lesern fasziniert und inspiriert und ist zweifellos ein Dreh- und Angelpunkt des modernen Horrors und der zeitgenössischen Literatur. Obwohl er vielfach ausgezeichnet wurde, bleibt King bodenständig und zeigt sich als leidenschaftlicher Erzähler, der auch nach Jahrzehnten im Geschäft weiterhin die Grenzen des Genres auslotet und neue Horizonte erkundet.

Pennywise

Pennywise ist einer der ikonischsten Charaktere von Stephen King und erscheint in seinem Roman „Es“. Hinter der grinsenden Clown-Fassade verbirgt sich ein uraltes, böses Wesen, das die Gestalt der tiefsten Ängste seiner Opfer annimmt, um sie zu terrorisieren und zu töten.

Stephen King „ES“ 2011, Heyne, ISBN 13-978-3-453-43577-3 Preis: Taschenbuch 17 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 1536 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Jack Torrance

Jack ist der Hauptcharakter aus dem Roman „Shining“. Er ist ein Schriftsteller, der eine Stelle als Winterhausmeister im Overlook Hotel annimmt. Unter dem Einfluss des geisterhaften Hotels und seiner eigenen inneren Dämonen verfällt er dem Wahnsinn und wird zu einer Bedrohung für seine Familie.

Stephen King „Shining“ 2019, Lübbe, ISBN 13-978-3-404-13089-4 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 624 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Annie Wilkes

Annie ist die Hauptantagonistin im Roman „Sie“ (Misery). Sie ist eine besessene Fanatikerin und Krankenschwester, die den verletzten Schriftsteller Paul Sheldon gefangen hält und ihn zwingt, seine Romane nach ihren Wünschen fortzusetzen.

Stephen King „Sie“ 2011, Heyne, ISBN 13-978-3-453-43583-4 Preis: Taschenbuch 10,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 528 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Randall Flagg

Flagg ist ein düsterer Charakter, der in verschiedenen Romanen von Stephen King auftaucht, darunter „The Stand“ und „Der dunkle Turm“. Er ist ein Dämon, eine dunkle Gestalt, die die Apokalypse herbeiführen und Chaos verbreiten will.

Stephen King „The Stand“ 2016, Heyne, ISBN 13-978-3-453-43818-7 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 13,99 €, Seitenzahl: 1712 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Cujo

Cujo ist ein treuer Bernhardiner, der durch den Biss einer Fledermaus tollwütig wird und eine Kleinstadt terrorisiert. Der Roman „Cujo“ ist eine beunruhigende Studie über das Absinken in den Wahnsinn.

Stephen King „Cujo“ 2007, Heyne, ISBN 13-978-3-453-43271-0 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Church

Church ist die Katze der Familie Creed, die nach einem tragischen Unfall im Hinterhof eines verfluchten Indianerfriedhofs wieder zum Leben erweckt wird. Ihre Rückkehr ist jedoch nicht so friedlich, wie sie scheint.

Stephen King „Friedhof der Kuscheltiere“ 2011, Heyne, ISBN 13-978-3-453-43579-7 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 608 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig, da es viele weitere faszinierende und gruselige Charaktere in Stephen Kings Werken gibt. Seine Romane zeichnen sich oft durch die Komplexität und Tiefgründigkeit seiner Figuren aus, was sie zu fesselnden und unvergesslichen Leserlebnissen macht.

