Vorschau: Das neue Sachbuchprogramm im Herbst 2023

Entdecken Sie heute die brandneuen Hardcover-Highlights aus dem Sachbuchprogramm. Tauchen Sie ein in fesselnde Themen und erforschen Sie die neuesten Veröffentlichungen, die Ihr Wissen erweitern werden

„Die Pionierinnen“: Wie Journalistinnen nach 1945 unseren Blick auf die Welt veränderten

Sie setzten politische Akzente, indem sie scheinbar private Angelegenheiten politisch relevant machten. Die meisten von ihnen betrachteten sich nicht explizit als Feministinnen; sie griffen einfach nach ihren Rechten und etablierten eine Praxis der Gleichberechtigung. Ihre Bedeutung wurde oft von prominenten männlichen Persönlichkeiten wie Augstein, Nannen, Burda & Co. überdeckt. Rainer Hank gibt nun erstmalig ihre Stimmen wieder, um uns ihre Geschichten näherzubringen.

Freuen Sie sich auf faszinierende Porträts von Clara Menck, Magret Boveri, Elisabeth Noelle-Naumann, Inge Deutschkron, Maria Frisé, Marion Dönhoff, Helene Rahms und Christa Meves – Frauen, deren Stimmen bisher zu wenig gehört wurden.

Sie haben die Entwicklung der jungen Bundesrepublik entscheidend mitgeprägt, und doch ist die Geschichte nie erzählt worden: von Publizistinnen der ersten Stunde, die spätere Generationen von Journalistinnen und Journalisten beeinflusst haben – und mit dafür sorgten, dass die junge Demokratie Freiheit, Liberalität und Toleranz ausgebildet hat.

Rainer Hank „Die Pionierinnen“ 25. Oktober 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60305-4 Preis: gebundenes Buch 28 €, E-Book 22,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

„Eat it!“: Die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten

Wir sind Zeugen der dunklen Seite, die eine Bedrohung für unseren gesamten Planeten und somit für unsere Existenz darstellt: Die intensive Agrarwirtschaft erschöpft die Böden, während Regenwälder abgeholzt werden. Monokulturen führen zum Sterben von Pflanzen und Tieren, die wir dringend zum Erhalt des Ökosystems der Erde benötigen. Und all dies trägt auch noch zur Beschleunigung des Klimawandels bei.

In ihrem sorgfältig recherchierten und fesselnd erzählten Buch, das Beispiele von allen Kontinenten enthält, beschreiben Dirk Steffens und Marlene Göring die Verflechtungen der internationalen Nahrungsproduktion. Sie zeigen auf, wie unsere Entscheidungen dieses Netzwerk beeinflussen und wie wir es verändern können, um sicherzustellen, dass Nahrung für alle ausreichend vorhanden ist und gleichzeitig die Belastungen für die Umwelt minimiert werden. Kurz gesagt: Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir unseren Planeten gesund ernähren.

Die Menschheit steckt in einer Zwickmühle: Sie hat die Lebensmittelversorgung in weiten Teilen der Welt so sicher gemacht wie noch nie. Es sah sogar so aus, als könnte sie den Welthunger besiegen – mit künstlichen Düngemitteln, Pestiziden und der Industrialisierung der Landwirtschaft.

Dirk Steffens und Marlene Göring 4. Oktober 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60321-4 Preis: gebundenes Buch 25 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„China to go“: Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur – 100 innovative Trends und erhellende Einblicke

Dieses Buch ist perfekt für alle, die sich schnell und prägnant informieren möchten, sei es aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zu China oder aus reiner Neugierde über das Land. Es beleuchtet Entwicklungen, die sowohl für unser gegenwärtiges als auch zukünftiges Leben von Bedeutung sein können, da sie den Spannungsbogen zwischen individueller Entfaltung und sozialer Überwachung beschreiben. Von TikTok und Gaming über Wasserknappheit und virtuelle Popstars bis hin zu autonomem Fahren und fleischlosem Fleisch – Frank Sieren, ein Experte für China und Bestsellerautor, bietet kurz und prägnant wissenswerte Informationen über China.

Der Wirtschaftsjournalist und herausragende Chinakenner Frank Sieren berichtet seit fast 30 Jahren aus Peking über Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Alltag der aufstrebenden Weltmacht. In seinem neuen Buch erklärt er in kurzen, prägnanten Texten selbst komplexe Zukunftstrends anschaulich, schildert Neues und Überraschendes, Ausgefallenes und Alltägliches, Rätselhaftes und Selbstverständliches aus der Mitte einer Gesellschaft, die zwischen autoritärem Sozialismus und technologischer Überschallmodernisierung,

Frank Sieren „China to go“ 11. Oktober 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60282-8 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 260 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

„Das Land, das ich liebe“: Wie es wirklich ist, in Russland zu leben

Die Reportagen, die zwischen 2008 und 2022 entstanden sind, präsentieren ein eindrucksvolles und facettenreiches Bild von Kostjutschenkos Heimatland, das sich zunehmend zu einem autoritären und homophoben Staat entwickelt hat. Er berichtet über obdachlose Kinder, die in den Ruinen eines verlassenen Krankenhauses in Moskau Zuflucht gefunden haben, besucht die Stadt Beslan zwölf Jahre nach der Geiselnahme, erzählt vom Leben in den abgelegenen Gebieten Russlands, in denen kriminelle Banden, Oligarchen und Provinzfürsten das Sagen haben. Darüber hinaus begleitet er eine 24-Stunden-Schicht in einem Moskauer Polizeirevier und gewinnt Zutritt zu einer von der Öffentlichkeit abgeschirmten Einrichtung für psychisch Kranke. Er berichtet über die Annexion der Krim, den Krieg im Donbass und aus der belagerten ukrainischen Stadt Mykolajiw. Diese Reportagen bieten einen tiefen Einblick in die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in Russland.

Wie lebt es sich eigentlich in Russland? Wie sieht der Alltag der Menschen jenseits der Moskauer Mittelschicht aus? In dreizehn packenden Reportagen zeigt Jelena Kostjutschenko eine Welt, die Leserinnen und Lesern in Westeuropa ansonsten verborgen bleibt: die Lebensrealität der Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen, deren Stimme unterdrückt werden soll.

Jelena Kostjutschenko „Das Land, das ich liebe“ 18. Oktober 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60324-5 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 464 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen

„Meine Freundin Anne Frank“: Die Geschichte unserer Freundschaft und mein Leben nach dem Holocaust

In ihren Memoiren erzählt sie nicht nur von dem unvorstellbaren Leid, das sie erlebt hat, sondern auch von ihrem bewegenden Lebensweg als starke Frau, die 1947 nach Israel emigrierte. Dort verwirklichte sie ihren Traum, als Krankenschwester zu arbeiten, und führte fortan ein Leben für sich selbst und ihre beste Freundin. Im Oktober 2022 verstarb Hannah Pick-Goslar im Alter von 93 Jahren. Ihr Buch ist ein einzigartiges Zeitzeugnis, das nicht nur ihr eigenes Leben beleuchtet, sondern auch ein intimes Porträt ihrer Freundschaft mit Anne Frank darstellt.

Hannah Pick-Goslar war einst die beste Freundin von Anne Frank. In diesem Buch erzählt sie ihre Geschichte: von der Flucht ihrer Familie aus Berlin im Jahr 1933, von ihrer Freundschaft mit Anne in Amsterdam, von der plötzlichen Trennung der beiden 1942 und von ihrem unverhofften Aufeinandertreffen im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Winter 1945. Anne Frank sollte das Lager nie mehr verlassen, doch Hannah Pick-Goslar überlebte die Internierung und den Holocaust.

Hannah Pick-Goslar „Meine Freundin Anne Frank“ 18. Oktober 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60300-9 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 20,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen