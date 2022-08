„Was Preema nicht weiß“ Sameena Jehanzeb: So ein Buch haben Sie bestimmt noch nie gelesen

Von: Jessica Bradley

Cover „Was Preema nicht weiß“ Sameena Jehanzeb © Sameena Jehanzeb

Nicht ohne Grund wurde „Was Preema nicht weiß“ von Sameena Jehanzeb 2020 zum besten Selfpublishing Roman gewählt. Mein Buchtipp.

Wenn man nackt und schwebend in einem weißen Raum aufwacht, nur mit der Gewissheit das die Welt untergegangen ist, ist das ein echt mieses Gefühl. So beginnt die Geschichte von Preema, oder endet sie so?

Sameena Jehanzeb „Was Preema nicht weiß“: Über das Buch

Der Roman wirkt am Anfang vielleicht etwas verwirrend aber je mehr man sich zusammen mit Preema erinnert, umso mehr wird man ins Buch gezogen. Keine Chance zu entkommen.

Manche Tage fangen mieser an als andere. Besonders solche, an denen man schwerelos und ohne nennenswerte Erinnerungen in einem weißen Nichts aufwacht. Preema Anand sind nur zwei Dinge geblieben: ihr Name und die Gewissheit, dass die Welt untergegangen ist. Doch kurz bevor ihr Verstand dem Wahnsinn verfällt, trifft sie auf weitere Überlebende, die sich auf eine vermeintlich idyllische Lichtung mitten im Nirgendwo gerettet haben und Antworten in wilden Theorien suchen. Je dringlicher auch Preema die Geheimnisse ihrer Umgebung und die ihrer eigenen Vergangenheit zu ergründen versucht, desto deutlicher wird, dass ihre Erinnerungen gefährlicher für sie sein könnten als die grauen Schemen, die die Überlebenden heimsuchen

Allein die fast schon poetisch geschriebenen Beschreibungen und die leichte philosophische Note des Romans machen ihn lesenswert. Wer zusammen mit dem Hauptcharakter eine Welt oder sich selbst neu entdecken möchte, ist hier genau richtig.

Sameena Jehanzeb „Was Preema nicht weiß“: Mein Fazit

„Was Preema nicht weiß“ ist definitiv ein Roman, den man so schnell nicht vergessen wird. So eine Geschichte habe ich, soweit ich mich erinnere, in dieser Art noch nie gelesen. Scheinbar ist es der Autorin Sameena Jehanzeb gelungen, das Rad neu zu erfinden. Ich kann bis heute nicht bestimmen, in welches Genre ich „Was Preema nicht weiß“ einordnen sollte. Eine erneute Überraschung einer Autorin, die ihre Romane selbst verlegt. Dieses Buch hat die Latte für Self-Publisher Romane nochmal um einiges angehoben.

Sameena Jehanzeb „Was Preema nicht weiß" 2020, Eigenverlag, ISBN 13-978-3-966-98306-8 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 7,49 €, Seitenzahl: 360 (abweichend vom Format)