Warum Wladimir Kaminer mit „Wie sage ich es meiner Mutter“ ein Brückenbauer ist

Wladimir Kaminer gilt zu Recht als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Mit seinem humorvollen Blick auf Deutschland erklärt er das, was uns umgibt. Mein Buchtipp.

Nimmt man sich ein Buch von Wladimir Kaminer zur Hand, ist Schmunzeln vorprogrammiert. Es ist ein satirischer Blick auf die Befindlichkeiten, die uns tagtäglich umgeben. Auch in seinem neuen Band, „Wie sage ich es meiner Mutter“, steckt in den kurzen Geschichten die unfreiwillige Komik, die man von dem Realsatiriker kennt.

Wladimier Kaminer „Wie sage ich es meiner Mutter“: Über das Buch

Wladimir Kaminers Mutter versteht die Welt nicht mehr. Ihre Enkel ziehen vegane Rühreier einer ordentlichen Bulette vor, den früher so geliebten Zoo wollen sie als Ort der Tierquälerei abschaffen, und sogar Omas umweltfreundliche elektrische Fliegenklatsche wird kritisiert. Lange ersehnte Flugreisen gelten plötzlich als böse, und selbst das Internet-Rezept für Gurkensalat hat seine Unschuld verloren. Zeigt es doch, dass ein hinterhältiger Algorithmus steuert, welche Informationen man bekommt. Im Fall von Wladimir Kaminers Mutter sind das eher Kochtipps als Aufrufe zum Klimastreik. Und so leben Oma und Enkel zunehmend auf verschiedenen Planeten. Wladimir Kaminer gibt sein Bestes, seiner Mutter diese neue Welt zu erklären und mit Humor und wechselseitigem Verständnis zwischen den Generationen zu vermitteln - von Biofleisch bis Gendersternchen.

Wladimir Kaminer feierte mit seinem Romandebüt „Russendisko“ international großen Erfolg, der auch nach der Verfilmung des Romans bis heute anhält. In seinen zahlreichen Werken und den Hörbüchern, die er selbst einspricht, vereint er die Liebe und gleichfalls die Verwunderung über die Eigenheiten des deutschen Alltags.

Russendisko

Schönhauser Allee

Frische Goldjungs

Militärmusik

Die Reise nach Trulala

Helden des Alltags

Mein deutsches Dschungelbuch

Ich mache mir Sorgen, Mama

Karaoke

Küche totalitär. Das Kochbuch des Sozialismus

Ich bin kein Berliner. Ein Reiseführer für faule Touristen

Mein Leben im Schrebergarten

Salve Papa!

Es gab keinen Sex im Sozialismus. Legenden und Missverständnisse des vorigen Jahrhunderts

Meine russischen Nachbarn

Das Leben ist kein Joghurt. Wladimir Kaminer & Kitty Kahane erzählen eine Geschichte von Adam & Eva

Meine kaukasische Schwiegermutter

Liebesgrüße aus Deutschland

Onkel Wanja kommt

Diesseits von Eden

Coole Eltern leben länger

Das Leben ist (k)eine Kunst

Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger. Ein Unruhestand in 33 Geschichten

Goodbye, Moskau. Betrachtungen über Russland

Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß

Ausgerechnet Deutschland: Geschichten unserer neuen Nachbarn

Die Kreuzfahrer: eine Reise in vier Kapiteln

Liebeserklärungen

Tolstois Bart und Tschechows Schuhe. Streifzüge durch die russische Literatur

Rotkäppchen raucht auf dem Balkon ... und andere Familiengeschichten

Der verlorene Sommer. Deutschland raucht auf dem Balkon

Die Wellenreiter

Wie sage ich es meiner Mutter

In seinem neuesten Erzählband tritt Wladimir Kaminer als eine Art „Dolmetscher“ auf, wie er kürzlich in einem Interview verriet. Er erklärt seiner 90-jährigen Mutter nicht die Welt, sondern vermittelt die Themen, die ihm hier in Deutschland auffallen. Greift Kaminer auch Themen, wie beispielsweise die Klimakrise auf, macht er es stets mit Humor. Nicht, um zu verharmlosen. Schließlich könne man nicht immer nur in Traurigkeit versinken, so Kaminer im ZDF Morgenmagazin.

Wladimir Kaminer „Wie sage ich es meiner Mutter“: Mein Fazit

Es ist ein bunter Strauß an Themen, gemischt mit dem Kaminer-eigenen Scharfsinn. Humorvoll und mit einem Augenzwinkern lenkt er mich als Leser auf die Punkte, die ihm auffallen und umtreiben. Für alle, die etwas zum Schmunzeln mit Tiefgang suchen, eine Empfehlung.

Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren, wo er eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk absolvierte. Seit 1990 lebt er in Berlin. Er selbst sieht sich als Weltbürger und sagt, er sei privat Russe, beruflich deutscher Schriftsteller. Er ist auch journalistisch tätig, verfasst Artikel für Zeitungen und Zeitschriften.

