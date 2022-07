Wolfgang Hohlbein im Interview: Über seine Arbeitsroutine und eine geplante Verfilmung

Von: Jessica Bradley

Wolfgang Hohlbein © stock&people

Der 69-jährige Autor Wolfgang Hohlbein war auf der FeenCon 2022 und erzählt von seiner Arbeitsweise und kündigt eine Verfilmung seines Romans „Hagen von Tronje“ an.

Ende Juli 2022 soll der neue Roman „Verderben - Kinder des Zorns“ von Wolfgang Hohlbein erscheinen. Der sonstige Fantasy Autor veröffentlicht damit einen Mystery-Thriller. Ich habe ihn bezüglich seines Schreiballtags und seiner Pläne für die Zukunft gefragt. Vielen Dank für das Interview.

Sie sind als Fantasy Autor bekannt geworden. Ihr neuster Roman ist allerdings ein Thriller. Wie kommt es zu diesem Genrewechsel?

Ist es eigentlich gar nicht. Ich mag alles, was so ein bisschen mystisch ist und dieser Thriller, der jetzt erscheint, ist kein reiner Thriller. Es ist eher ein Mystery-Thriller, würde ich sagen. Man kann ihn so oder so lesen, wie man möchte.



Aber ich mochte immer schon fantastische Geschichten jeder Spielart. Ich mache da keinen großen Unterschied, ob Horror, Science Fiction oder Fantasy. Alles, was so einen halben Schritt neben der Wirklichkeit steht, das gefällt mir. Fragen Sie mich nicht warum, ich weiß es nicht.

Wie sieht Ihre Arbeitsroutine als Autor aus?

Immer noch so, wie vor fast 40 Jahren: ziemlich chaotisch. Also ich plane nichts im Voraus, obwohl es kommt darauf an. Wenn ich jetzt mit Kollegen zusammen schreibe, muss ich mich natürlich ein bisschen am Riemen reißen. Wenn ich historische Romane schreibe, muss ich mich so ein bisschen an die Wirklichkeit halten. Aber im Großen und Ganzen habe ich eine Idee. Wenn ich sie toll finde, mache ich und im besten fall setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und das geht bis zum Ende durch. Manchmal ist zwischendurch mal Pause, das dauert ja auch lange, aber ich finde es unheimlich spannend.

Ich kenne viele Kollegen, die machen sich ein Exposé, ganz genauen Ablaufplan mit Zwischenstationen. Das finde ich langweilig. Ich habe Start und Ziel, heißt, ich renne hier los und dahinten ist der Topf Gold, den müssen die Helden finden. Und alles, was dazwischen ist, möchte ich selber erleben. Das erkunde ich wie beim Lesen. Ich weiß nicht, was mich auf der nächsten Seite erwartet und manchmal weiß ich wirklich nicht, was ich auf der nächsten Seite schreiben werde. Das führt manchmal dazu, dass ich von geplanten 200 Seiten auf 500 Seiten komme. Manchmal muss man dann auch 3 Seiten wegschmeißen, weil es dann doch nicht so funktioniert hat. Aber grundsätzlich lasse ich mich treiben.

Wo ist ihr liebster Arbeitsplatz zum Schreiben?

Ich habe natürlich ein schönes Arbeitszimmer. Aber nur um bestimmte Institutionen zu ärgern oder um Journalisten zu empfangen. Oder wenn ich wirklich mal meine Ruhe haben will. Es gibt ja Tage, da stört einen die Fliege an der Wand. Aber eigentlich brauche ich Leben um mich herum. Das heißt, ich sitze entweder in der Küche im Kreis der Familie, im Sommer sitze ich natürlich im Garten oder mein Hauptarbeitsplatz ist abends bei uns im Wohnzimmer. Am Kamin und dann läuft auch oft der Fernseher. Ich muss immer einen gewissen Input haben.



Ich bin immer sehr, sehr kreativ in meinem Urlaub. Ich komme immer mit einem halben Manuskript aus dem Urlaub. Habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe Urlaub gemacht, weil ich was völlig Neues erlebt habe. Aber absolute Ruhe und Abgeschiedenheit sind tödlich für mich und meine Kreativität.

Von Ihren mittlerweile vielen geschriebenen Büchern haben Sie da einen Favoriten?

Nach wie vor „Hagen von Tronje“. Es ist natürlich auch immer das Buch, das ich gerade schreibe, logisch, sonst würde ich es nicht schreiben. Aber mein persönlicher Favorit ist und bleibt „Hagen von Tronje“, obwohl das eher untypisch für mich ist.

Warum dieses Buch?

Es ist ja auch etwas mystisch-historisch sozusagen. Aber es wird nicht darin gezaubert, es gibt keinen Drachen und niemand macht sich unsichtbar. Es ist ein Roman, der sich nicht wirklich an die Geschichte hält. Aber es hätte so passieren können. Es hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, diese fantastische Geschichte mal so zu erzählen, wie sie sich hätte wirklich zutragen können. Und ich habe dabei festgestellt, was für eine tolle Geschichte das eigentlich ist.

Wie kam es dazu, dass Sie diese Geschichte geschrieben haben?

Es ist eigentlich ganz witzig, denn es handelte sich um eine Auftragsarbeit. Mein erster Impuls, als meine Verlegerin damals anrief und sagte, ihr sei aufgefallen, dass es keinen Nibelungen Roman gibt und ich solle ihr einen schreiben, habe ich sofort ganz entsetzt gesagt, sie solle mich damit in Ruhe lassen. Ich wurde in der Schule schon ausreichend damit gequält. Habe dann aber trotzdem mal hereingeschaut und mir auch diesen uralten zweiteiligen, deutschen Film angeschaut, der grottenschlecht ist. Die einzige Figur in diesem Film, die das Wort Schauspieler überhaupt verdient, ist der Siegfried Wischnewski, der die Rolle des Hagen spielt. So kam ich auf die Idee, dreh die Geschichte mal um. Erzähl die Geschichte mal aus der Sicht des vermeintlichen Bösewichts. So böse ist er dann eigentlich nicht geworden, bei mir ist er jetzt der Held der Geschichte.

Und was lange währt, währt endlich gut. Mein Roman „Hagen von Tronje“ wird gerade verfilmt. Die Besetzung ist mir noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im September oder Oktober 2022.

Haben Sie selbst auch einen Lieblingsautor?

Vor 30 Jahren hätte ich gesagt, Tolkien und vor 20 Jahren hätte ich gesagt, Stephen King. Mittlerweile gibt es so viele neue, immer wieder gute Autoren, es würde ihnen Unrecht tun, zu sagen, der oder der. Es gibt ein paar Autoren, da kaufe ich blind alles was erscheint. Zum Beispiel von Stephen King, weil ich weiß, was ich bekomme. Es ist so ein bisschen wie das Lieblingsrestaurant, überraschungsfrei, aber man erlebt auch keine bösen Überraschungen. Aber es gibt immer wieder gute Autoren, die ich für mich entdecke.

Was möchten Sie ihren Leser*innen sagen?

Vielen Dank!

Cover „Hagen von Tronje“ Wolfgang Hohlbein © Ueberreuter Verlag

Die Geschichte des tragischen Helden Hagen von Tronje einfühlsam und außergewöhnlich erzählt - ein neuer Blickwinkel auf die Nibelungensaga aus der Feder des großen Wolfgang Hohlbein Alle großen Sagen haben mehr als nur eine Seite. Die Geschichte vom strahlenden Siegfried, dem Drachentöter und Herrscher der Nibelungen, kennt jeder. Wolfgang Hohlbein widmet sich nun ganz Hagen von Tronje und bringt uns die Persönlichkeit dieses doch nicht so finsteren Helden näher.

