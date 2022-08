Zhou Haohui „18/4 Der Pfad des Rächers“ Der Sensationserfolg aus China

Von: Jessica Bradley

Der zweite Band der erfolgreichen Serie „18/4“ vom Autor Zhou Haohui. „18/4 Der Pfad des Rächers“ hat so einiges in Petto. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: „Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.“

Ich hatte zu Beginn ein wenig das Problem, trotz kurzer Einführung am Anfang, in den Roman einzutauchen, da ich den ersten Band „18/4 Der Hauptmann und der Mörder“ nicht gelesen habe. Doch dann hatte er mich gepackt und bis zum Ende gefesselt.

Ein Meister und sein Schüler, das ist eine der ersten Szenen, die einem im Roman erwarten. Ob dies eine positive Verbindung ist oder nicht, das findet man später heraus.

Chengdu, Provinz Sichuan: Der gefürchtete Killer Eumenides hat sich zusammen mit seinem letzten Opfer in die Luft gesprengt. Der Albtraum scheint endlich vorbei. Doch als zwei Studenten eine Todesankündigung wie die von Eumenides erhalten und kurze Zeit später ermordet werden, ahnt Hauptmann Pei Tao, dass der Serienmörder schon vor langer Zeit vorgesorgt hat. Offenbar gibt es einen zweiten Killer, der nun Eumenides‘ Mission unter dessen Namen unerbittlich fortführt. Pei Tao, Leiter des Sondereinsatzkommandos 18/4, und sein Team heften sich an die Fersen des neuen Eumenides, der seinem Meister in nichts nachsteht. Ein perfides Spiel beginnt, das weitere Opfer fordert und mehr als nur ein schmutziges Polizeigeheimnis ans Licht bringt