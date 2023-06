Zum Gedenken an den bedeutenden Jugendbuchforscher Klaus Doderer: Die Reise des Lesens in eine andere Welt und zurück.

Von: Jessica Bradley

Zwei traumhafte Buchtipps im Sinne des verstorbenen Klaus Doderers. Sprache und Philosophie mit moderner Technik im Einklang.

Schon früh setzte sich Doderer dafür ein, Kinder und Jugendliche nicht nur als pädagogische Objekte zu sehen, sondern sie als ernsthafte Leserinnen und Leser anzuerkennen. Er strebte danach, ihnen qualitativ hochwertige und ästhetisch ansprechende Literatur zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 1963 gründete er das weltweit erste Institut für Kinder- und Jugendbuchforschung an der Universität Frankfurt. Folgende zwei Bücher wären durchaus in seinem Sinne gewesen.

„Der Traum des Beobachters“: Aufzeichnungen 1972–2018

Er hatte nicht die Absicht, sich mit dem Alltag in die Außenwelt seines Innenlebens einzulassen: Wilhelm Genazinos Nachlass bietet einen ersten Einblick in sein Werktagebuch. In der Regel hielt Genazino nur fest, was er für seine Romane nützlich fand. Es ist selbstverständlich für diesen Autor, dass auch Banalitäten darunter fallen, denn seine Bücher leben von der Beobachtung und vor allem von der kontinuierlichen geistigen Einordnung solcher Alltäglichkeiten. Sie geben jedoch kaum Aufschluss über sein Leben, sondern vielmehr über sein Denken, das schließlich von Bedeutung ist. Ein zukünftiger Biograph, der hoffentlich auftauchen wird, muss sich auf eine mühsame Aufgabe einstellen.

Seine Wohnung verließ Wilhelm Genazino nie ohne Stift und Papier. Alles, was sich in Worte fassen ließ, schrieb er auf. Jahrzehntelang tippte er seine Beobachtungen von unterwegs akribisch ab, aus Furcht, eines Tages könnte ihn das Schreiben selbst verlassen. So entstand ein „Materialcontainer“, in dem sich Leben und Fiktion, Ideen und Träume unauflöslich vermischen.

Wilhelm Genazino „Der Traum des Beobachters“ 2023, Carl Hanser Verlag, ISBN 13-978-3-446-27620-8 Preis: gebundenes Buch 34 e, E-Book 28,99 €, Seitenzahl: 464 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Realität+“: Virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie

„Gibt es eine Möglichkeit, dass alles nur eine Simulation ist?“ – David J. Chalmers hält ein leidenschaftliches Plädoyer für virtuelle Welten, die genauso real sind wie die Wirklichkeit. Chalmers prognostiziert den virtuellen Welten eine vielversprechende Zukunft. Ähnlich wie einige Autoren dystopischer Science-Fiction-Werke geht er davon aus, dass die reale Welt zukünftig an Attraktivität verlieren und die virtuelle Welt immer interessanter werden könnte – eine Art „Realität+“.

Auf dem Weg dorthin unternimmt Chalmers eine mitreißende Tour durch die großen Ideen der Philosophie und der Wissenschaft. Er nutzt die Technologie der virtuellen Realität, um neue Perspektiven auf altbekannte philosophische Fragen zu eröffnen. Woher wissen wir, dass es eine Außenwelt gibt? Gibt es einen Gott? Was ist die Natur der Realität?

David J. Chalmers „Realität+“ 19. Juni 2023, Suhrkamp, ISBN 13-978-3-518-58800-0 Preis: gebundenes Buch 38 €, E-Book 32,99 €, Seitenzahl: 638 (abweichend vom Format) Hier vorbestellen