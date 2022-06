Pokémon GO: Wasserfestival 2022 – die exklusiven Feldforschungen zum Event

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Feldforschung zum Wasserfestival – Diese Aufgabe gibt euch Araqua © Niantic/Unsplash (Montage)

Das Wasserfestival 2022 hat in Pokémon GO begonnen. Zum Event gibt es besondere Feldforschungen, die auch die drei neuen Pokémon als Belohnung vergeben.

San Francisco – Spätestens alle zwei Wochen gibt es in Pokémon GO ein neues Event, damit bei den Spielern auch ja keine Langeweile aufkommt. Zu diesen Events gibt es häufig andere Pokémon, die im Veranstaltungszeitraum in der Wildnis auftauchen oder aus Eiern schlüpfen. So können auch Trainer, die gerade erst mit Spielen begonnen haben, ältere Monster noch fangen. Seit dem 12. Mai läuft nun das Wasserfestival 2022 in Pokémon GO, zu dem es exklusive Feldforschungen gibt.

ingame.de verrät, welche Feldforschung zum Pokémon GO Wasserfestival Araqua, Bithoras und Lapras gibt.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Feldforschung zum Wasserfestival – So bekommt ihr Araqua und Lapras

Das Pokémon GO Wasserfestival 2022 steht in den Startlöchern und bringt Trainern jede Menge Wasser-Pokémon. Mit dabei sind auch gleich zwei neue Pokémon und ein neues Shiny, die zum Event ins Spiel eingeführt werden. So können Spieler zum Event das Wasser-Käfer-Pokémon Araqua fangen, das aus der Alola-Region stammt.