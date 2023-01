7 vs. Wild: Enttäuschendes Finale für Joris – Abholung lief nicht wie erhofft

Eiskalte Abholung

Joris hat auf das Ende der 2. Staffel von 7 vs. Wild reagiert. Der Wildcard-Teilnehmer war von der Abholung enttäuscht, wie er im Livestream enthüllte.

Isla San José, Panama – Die zweite Staffel von 7 vs. Wild ist vorbei, aber die Bilder vom Finale hängen immer noch im Kopf. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Moment ihrer Abholung von der Insel noch einmal Revue passieren lassen. Nur haben nicht alle das Ende ihres Insellebens gänzlich positiv in Erinnerung. Wildcard-Gewinner Joris zeigte sich in seinem Livestream tief enttäuscht vom großen Abschluss der Serie.

Am 28. Dezember 2022 endete die zweite Staffel von 7 vs. Wild mit der tränenreichen Abholung der übrigen Teilnehmer. Zum Ende der Staffel waren noch fünf Leute auf der Insel, nach und nach gabelte die Crew Fritz, Otto, Knossi, Sascha und Joris per Boot auf. Wo an anderer Stelle aber bei der Ankunft der Crew Tränen flossen oder Freudenschreie über den Pazifik hallten, liefen die Dinge beim Wildcard-Teilnehmer aber merkwürdig verhalten ab. Das ist an Joris selbst natürlich nicht vorbeigegangen.