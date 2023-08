„Froh, wenn ich die Leute los bin“: Knossi enttäuscht von Team-Gefühl bei 7 vs. Wild

Klassischer Knossi

Durch die Team-Staffel sind dieses Mal 14 Teilnehmer bei 7 vs. Wild dabei. Knossi zieht nach dem ersten Tag das Fazit, dass letztes Jahr besser war.

Vancouver Island, Kanada – Die dritte Staffel von 7 vs. Wild steht kurz vor der Austragung und die Teilnehmer verbringen die letzten Stunden gemeinsam in Kanada. Doch nach nur wenigen Stunden mit den anderen Teams, klagt Knossi. Im vergangenen Jahr hätte es einfach ein „anderes Feeling“ gegeben und er ist froh, wenn alles vorbei ist. Das sagt der Streamer über die Teilnehmer von 7 vs. Wild.

Titel 7 vs. Wild Teams Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Knossi enttäuscht von den Teilnehmern – „Einer gönnt dem Anderen nix“

Was ist passiert? Die Teilnehmer von 7 vs. Wild sind allesamt unbeschadet in Kanada angekommen. Den letzten Tag verbrachten sie mit Touristen-Aktivitäten und sollten sich derzeit mit Briefings vorbereiten, bis der Überlebenskampf am 12. August losgeht. Legacy-Kandidat Knossi kennt die Ruhe vor dem Sturm bereits aus dem letzten Jahr – doch hat ihm in Panama etwas deutlich besser gefallen.

Was stört Knossi? Es sind die anderen Teilnehmer. „Diese Staffel bin ich froh, wenn ich die Leute endlich los bin“, fällt der Streamer als harsches Urteil direkt zu Beginn seiner Ausführungen. Team-Kollege Sascha Huber und 7 vs. Wild-Erfinder Fritz Meinecke scheint es die Sprache verschlagen zu haben.

Ich finde dieses Mal leider alle auf Konkurrenzkampf und letztes Jahr war es wirklich so ein Zusammenhalt der Gruppe. Aber jetzt ist: „Einer gönnt dem anderen nix“. Das finde ich echt schade. […] Finde ich echt ein bisschen enttäuschend.

Doch auch wenn der Streamer vielleicht etwas angefressen ist, hält er umso mehr zu seinem Kameraden Sascha. „Egal, wir beißens durch“, sagt er seinem Wildnis-Buddy, der dem fehlenden Wir-Gefühl von Knossi noch nicht zustimmen konnte. Wie ernst Knossi das wirklich meint, kann man beim Entertainer nie genau wissen. Doch scheint er das auszusprechen, was viele Fans der Show bereits seit Wochen vermutet haben.

7 vs. Wild: Fans stimmen Knossi zu – „Ein Funken Wahrheit ist an seiner Aussage schon dran“

Das sagen die Fans: Auch wenn sich auch viele der 7 vs. Wild-Fans sicher sind, dass Knossi nur Spaß macht, stimmen andere dem Streamer zu. In den vergangenen Staffeln wäre es wirklich sieben Leute gegen die Wildnis gewesen – 7 vs. Wild eben. Doch in der Team-Version kommt es einem vor, als würden alle Teams nur darum kämpfen, wer länger durchhält – vielleicht hatte Knossi mit seinem „7 in the Wilds“-Spruch doch recht.

„Er spricht das auch, was ich beim Zusehen denke“, schreibt ein Fan auf dem Subreddit zu 7 vs. Wild. Die meisten der Anwesenden seien keine Survival-Profis, sondern im weitesten Sinne Komiker – sie scherzen über das „Überfallen der anderen Lager“, begeben sich aber für 14 Tage in eine wahrhaftige Überlebenssituation. Einigen Fans ist die Anspannung, die durch das eine oder andere Lachen gleitet, sehr unangenehm.

Anderen sind die Sticheleien zwischen den Teams auch das Salz in der Suppe. „Beef“ zwischen Team Papaplatte und Team Trymacs sei dabei besonders sehenswert. Jedoch werden wir die Teams bei 7 vs. Wild ohnehin wenig voneinander mitbekommen. Es bleibt abzuwarten, ob die vermeintlichen Schwierigkeiten in den Dynamiken zwischen den Teilnehmern wirklich so schlimm sind, wie Knossi sagt.

