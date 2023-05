Angst um Papaplatte – Eigene Managerin entsetzt von der Spontan-Zusage

Papaplatte sehr spontan und sofort Fritz Meinecke für 7 vs. Wild zusagt. Jedoch hat seine Managerin Angst um den Streamer.

Berlin – Die noch fehlenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen halten Fans von 7 vs. Wild in Atem. Mit der Einladung der Twitch-Streamer Papaplatte (Kevin Teller) und Reeze (Dominik Reezmann) gab es endlich neue Nachrichten über die Kandidaten der YouTube-Survival-Show von Fritz Meinecke. Ohne mit der Wimper zu zucken, haben die Twitch-Streamer ihre Einladung angenommen – doch haben sie vorher nicht mit ihrer Managerin gesprochen.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Episoden unbekannt Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Managerin bekommt Panik – Papaplatte und Reeze müssen Vorsicht walten lassen

Was ist passiert? Mit der dritten Staffel von 7 vs. Wild warten die Fans dieses Mal nicht auf sieben, sondern gleich 14 Kandidaten. Nun wurden Papaplatte und Reeze zu 7 vs. Wild eingeladen und hatten schon vor dem Telefonat mit Fritz Meinecke immer wieder verlauten lassen, wie gern sie dabei wären – eine Zusage war eigentlich schon sicher.

Anruf der Managerin: Doch haben die Streamer wohl nicht mit ihrer Managerin gerechnet, die sie kurz nach ihrer Live-Zusage direkt angerufen hat. Der Anruf in Abwesenheit lässt Papaplatte und Reeze bereits ahnen, was die Zuständige von ihren Schützlingen möchte. „Das ist unsere Managerin“, erklärt Reezmann den anderen Leuten am Tisch, während Teller die Nummer wählt.

Nachdem sie Nova bei 7 vs. Wild überleben musste und fast kollabiert wäre, sollen wir nicht dahin. Das packt sie psychisch nicht.

Das sagt die Managerin: Schon die ersten Sekunden des Gesprächs lassen durchklingen, wie besorgt die Managerin ist. „Das ist doch geil, das sind doch gute Neuigkeiten“, versucht Papaplatte ihr Gemüt zu beruhigen, doch antwortet die Managerin nur mit einem geseufzten „Mmmmhmmm“. Den Clip mit dem Telefonat haben wir euch hier eingebunden.

„Wisst ihr, wie schlimm das war einfach Abends immer auf die Info warten, ob Nova überlebt hat?“, klagt die entsetzte Frau am Telefon. „Bei uns brauchst du keine Info – wir machen das. Wir sagen zu Fritz, er soll die Info ausschalten“, scherzt Reeze und kann die Managerin wohl eher nicht davon überzeugen, sich keine Sorgen machen zu müssen.

7 vs. Wild: Papaplatte und Reeze sind trotzdem dabei – Managerin wird ruhig gestellt

Jedoch haben die beiden Streamer auch ernstgemeintere Beruhigsversuche. „Du hast dann vielleicht für zwei Wochen so ein bisschen Angst, aber danach kannst du alle Placements für uns beide doppelt so teuer verkaufen“, windet sich Papaplatte aus der unangenehmen Situation und bekommt ein nervöses Lachen aus seiner Managerin heraus. Der „wahre Gewinner“ von 7 vs. Wild Staffel 2 musste nicht mal teilnehmen – die Show sorgt für etliche neue Fans.

Papaplatte bei 7 vs. Wild – Managerin bekommt Panik nach Zusage: „Packt sie psychisch nicht"

„Du musst dir no joke keine Sorgen machen. Das wird no joke chillig“, versucht Papaplatte seine Managerin wieder zu beruhigen. Doch scheint der Streamer selbst ein wenig zu ruhig zu sein, wenn er eine 14-tägige Survival-Expedition in Nordamerika für „no joke chillig“ hält. Gemeinsam unterhalten sie sich noch über Pläne, was auf den Kanälen der Streamer während ihrer Abwesenheit passiert und beenden das Gespräch – trotz Sorgen der Managerin sind Papaplatte und Reeze dabei.